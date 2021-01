Essen: SPD fordert Unterstützung für Fußgänger am neuen Aldi

Gegenüber der neuen Aldi-Filiale befindet sich der Schonnebecker Marktplatz. Besonders an Markttagen sind in diesem Bereich viele Fußgänger unterwegs.

Essen-Schonnebeck. Das Aldi-Stammhaus in Essen ist geschlossen. Vor der neuen Filiale in Schonnebeck herrscht viel Verkehr. Die SPD will Sicherheit für Fußgänger.

Die neue Aldi-Nummer-1-Filiale hat im Dezember vergangenen Jahres direkt am Markt in Essen-Schonnebeck eröffnet, nachdem das Stammhaus wenige Meter weiter geschlossen hatte. Durch den Neubau ist die Frequenz der Fußgänger über die Saatbruchstraße nach Angaben der SPD um ein Vielfaches erhöht.

Etliche Beinah-Unfälle am Aldi-Markt registriert

Es befinden sich dort zwei Bushaltestellen, die Ausfahrt vom Parkplatz des Aldi-Marktes sowie die Einmündung in die Karl-Meyer-Straße. Die Geschwindigkeit der Autos erschwere die Überquerung insbesondere für ältere Mitbürger, die auch mit dem Rollator unterwegs sind, erklärt André Vollmer, Vorsitzender der SPD-Fraktion in der zuständigen Bezirksvertretung VI.

„Während eines Aufenthaltes auf dem Schonnebecker Markt konnten wir etliche Beinaheunfälle registrieren. Auch fahren Pkw im Bereich der Bushaltestellen an haltenden Bussen links vorbei, das geschieht auch, wenn Busse in beiden Fahrtrichtungen an den Haltestellen halten. Zudem ist es hier des Öfteren zu brenzligen Situationen gekommen", so André Vollmer, der jetzt einen Antrag an die Bezirksvertretung gestellt hat.

Ampel, Zebrastreifen oder Mittelinsel

Es soll geprüft werden, ob in dem Bereich eine Ampel, ein Zebrastreifen oder eine Mittelinsel errichtet werden kann. Die Sitzung der Bezirksvertretung am Freitag, 22. Januar, entfällt jedoch coronabedingt. Die nächste ist für Freitag, 19. Februar, terminiert.

