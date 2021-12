Essen: SPD aus Borbeck und Bergeborbeck fusionieren

Essen-Borbeck. Nach seiner Fusion mit der SPD Bochold geht der Ortsverein Bergeborbeck erneut eine Allianz ein. Diesmal mit der SPD Borbeck. Was das bedeutet.

Die SPD-Ortsvereine aus Borbeck und Bergeborbeck haben fusioniert und agieren nun unter gemeinsamen Namen.

. Neuer SPD-Ortsverein Borbeck/Bergeborbeck zählt knapp 140 Mitglieder.

Die SPD-Ortsvereine aus Borbeck und Bergeborbeck haben fusioniert. Letzterer ist Wiederholungstäter, denn schon im Jahr 2013 schlossen sich die Bergeborbecker mit einem anderen Ortsverein zusammen.

In einer Mitgliederversammlung Ende November wurde der neue Ortsverein (OV) „SPD Borbeck/Bergeborbeck“ durch Thomas Kutschaty, SPD-Vorsitzender NRW, aus der Taufe gehoben. Fortan werden sich knapp 140 Mitglieder für die Belange vor Ort einsetzen.

Marcus Schütz, bislang Vorsitzender des OV Borbeck, wird die Geschicke der Allianz leiten. Seine Stellvertreter heißen Jan Sellmann und Gabi von Graes. „Mit der Fusion werden wir unsere Schlagkraft erhöhen und können auch im Wahlkampf deutlich Präsenz zeigen,“ so Schütz.

Für die SPD Bergeborbeck ist diese Fusion bereits die zweite in der turbulenten Geschichte des Ortsvereins. Im Jahr 2010 hatten sie dem Zusammenschluss mit der SPD Bochold zugestimmt, doch nur knapp drei Jahre später zerbrach der Ortsverein „Bergebochold“ an einem internen Nominierungsstreit um die Mandate für Rat und Bezirksvertretung.

Im Anschluss daran übernahm Peter Lübben das Ruder im OV Bergeborbeck, unterstützt von Christian Roob, der ein Jahr später als Stellvertreter von Ratsherr Michael Stelzer abgelöst wurde. Stelzer ist im Oktober dieses Jahres überrascht verstorben.

Ab 2017 bildete Lübben gemeinsam mit Emanuel Gabriel das Führungsduo in Bergeborbeck, bevor beide im Frühjahr 2021 ihre Ämter zur Verfügung stellten. Vorangegangen war eine für die SPD desaströse Kommunalwahl, bei der die CDU alle Wahlkreise im Bezirk IV gewann. Sowohl die Kandidatur von Lübben im Rat als auch die von Gabriel in der Bezirksvertretung scheiterten.

Später bemühte sich Lübben noch um einen Posten als „Sachkundiger Bürger“ für die SPD, wurde aber abgelehnt. Auch dies trug zu seiner Entscheidung bei, die Partei endgültig zu verlassen. Gabriel hatte indes seiner Enttäuschung mit einer langen Stellungnahme auf Facebook Luft gemacht. In der Konsequenz trat der Bergeborbecker Vorstand geschlossen zurück. Seitdem war der Ortsverein führungslos.

Nun jedoch wächst die Zuversicht. In einer Erklärung betont der neue OV-Vorstand die wichtige lokale Rolle der SPD. So habe man sich in der Vergangenheit engagiert um den Stadtteil gekümmert und beispielsweise beim Umgang mit den problematischen Wohnhäusern an der Zinkstraße Wichtiges auf den Weg gebracht. Dass nun Ratsfrau Romina Eggert und die Bezirksvertreterin Erika Küpper für beide Stadtteile sprechen können, stimme zuversichtlich.

Die weiteren Ämter: Thomas Kalveram und Andreas Romahn (Kassierer), David Alexander und Eike Vogt (Schriftführer) sowie Christine Blum, Romina Eggert, Wolfgang Engelmeier, Katja Kehlbreier, Erika Küpper und Lawrencia Pomaa (alle Beisitzer). Verabschiedet wurde Ratsherr Rainer Marschan, der nicht mehr kandidiert hatte.

