Essen: So wird aus einer Schülerpraktikantin eine Lehrerin

Essen-Karnap. Carola Schmidt hat als Schülerin schlechte Erfahrungen gesammelt. Jetzt ist sie Lehrerin in Essen und will es besser machen als ihre Vorgänger.

Als Carola Schmidt in der sechsten Klasse war fasste sie den Entschluss, Lehrerin zu werden. Und sie meinte es ernst. Ihr vier Jahre jüngerer Bruder musste zu der Zeit üble Erfahrungen in der Schule machen, wurde immer wieder bloßgestellt, bis er Angst hatte, zur Schule zu gehen. Das erzählt Carola Schmidt im Büro von Udo Moter, Leiterin der Maria-Kunigunda-Grundschule in Karnap. Denn dort arbeitet die 26-Jährige jetzt. Ihren Wunsch hat sie Wirklichkeit werden lassen.

Unterrichtsstunde im Schülerpraktikum geleitet

Auf dem Weg dorthin begegnete sie immer wieder Udo Moter; zum ersten Mal, als die Mülheimerin in der zehnten Klasse ihr Schülerpraktikum machte. Damals an der Schule, an der Moter Konrektor war. „Da habe ich schon erkannt, dass sie selbstständig und praktisch arbeitet“, erinnert sich Moter, der sich für den weiteren Werdegang der jungen Frau verantwortlich fühlte. Eigentlich vollkommen unüblich im Schülerpraktikum: Carola Schmidt durfte schon damals eine Unterrichtsstunde leiten. „Im dritten Schuljahr habe ich in Mathe das Geobrett eingeführt“, erinnert sich die frisch gebackene Lehrerin.

Als Udo Moter nach Karnap wechselte machte Carola Schmidt erst Abitur und dann wieder ein Praktikum bei ihm. Der Maria-Kundigunda-Schule blieb sie dann treu, arbeitete im offenen Ganztag, leitete einen Chor und eine Koch-AG - immer ihr Ziel vor Augen: „Ich möchte jedes Kind individuell wahrnehmen und fördern“, erklärt Schmidt, die selbst viele schlechte Lehrer in ihrer Laufbahn erlebt habe.

Referendariat an Maria-Kundigunda-Grundschule

Ihre Masterarbeit schrieb Carola Schmidt schließlich über das Stresserleben von Lehrern im Hinblick auf die Heterogenität der Schülerschaft und startete im Anschluss direkt durch ins Referendariat - wieder bei Udo Moter an der Karnaper Grundschule.

Und der ist voll des Lobes für seinen Schützling: „Sie ist die beste Referendarin, die ich hier erlebt habe.“ Sie strahle eine unglaubliche Ruhe aus und habe alle Kinder im Blick. „Sie lässt zwar eine gewisse pädagogische Unruhe zu, der Unterricht gleitet aber nie aus dem Ruder.“ Außerdem habe sie eine professionelle und zugewandte Art und die Kinder würden es ihr mit Vertrauen danken. „Dadurch sind die Kinder auch besonders gut konzentriert.“

Gesundheitsamt stellt sonderpädagogischen Förderbedarf fest

Während er das erzählt strahlt Schmidt über das ganze Gesicht. Auch das Referendariat beendete sie mit Bestnote und darf jetzt ab November die Leitung der Klasse 1a übernehmen. „Ich bin total erfreut, wir sind im Kollegium schon jetzt ein eingespieltes Team.“

So viel Freude, so viel Lob. Doch die 26-Jährige ist sich durchaus der Herausforderungen bewusst, die sich ihr jetzt stellen. Noch nie zuvor hat das Gesundheitsamt bei den Erstklässlern so viel sonderpädagogischen Förderbedarf festgestellt, einige Kinder kommen mit leerem Magen zur Schule und der Lockdown habe bei den Schülern auch soziale und psychische Folgen hinterlassen, die es jetzt erstmal gelte aufzuarbeiten. Doch erstmal sprüht die 26-Jährige vor Energie, Ehrgeiz und Leidenschaft.

