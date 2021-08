Essen: So hat sich die Essens-Ausgabe der Tafel verändert

Barbara Breuer von der Caritas ist seit Anfang an bei der Lebensmittelausgabe in der Essener Innenstadt dabei.

Essen. Seit 15 Jahren werden an einer Innenstadt-Kirche Lebensmittel der Tafel verteilt. Das erzählt eine Ehrenamtliche, die seit Beginn dabei ist.

Seit 15 Jahren ist die St.-Gertrud-Kirche in der Nordcity eine von derzeit zwölf Verteilstellen der Essener Tafel. Äpfel sortieren, Brote umpacken, Milchtüten zählen – einmal in der Woche verwandelt sich der Vorraum des Gemeindesaals im Untergeschoss in ein Lebensmittelgeschäft. An jedem Dienstagnachmittag kaufen hier Menschen mit knappen Budget Obst, Gemüse, Wurst und Käse, Backwaren oder Milchprodukte, die in Supermärkten aussortiert wurden.

Grund genug, dass an diesem Dienstag zwischen Aufbauen und Verkaufen auch ein wenig Zeit zum Feiern ist: Ein Gläschen Sekt und eine neue Schürze gab’s für jedes Mitglied des zwölfköpfigen Teams. „Wir hätten gern ein Fest mit unseren Kunden gefeiert, aber das ist wegen Corona gerade nicht möglich“, sagt Barbara Breuer. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin im Caritas-Team der Innenstadtpfarrei koordiniert die wöchentliche Lebensmittelausgabe – und hat sie vor 15 Jahren ins Leben gerufen.

Reaktion auf wachsenden Bedarf an Lebensmittelspenden

„Damals hatten wir eine Vereinbarung mit einem Lebensmittelgeschäft, zu dem wir Menschen in einer Notlage geschickt haben. Die Rechnung bekam dann die Pfarrei.“ Als der Bedarf für Lebensmittelspenden zunahm, kam Breuer die Idee mit der Tafel. „Nach einem ersten Kontakt haben wir lange nichts gehört – und dann ging es ganz schnell: Im August sollten wir loslegen“, erinnert sich Breuer. Es gab keinen Raum, kein Team, aber mit ihr und dem damaligen Pastor Andreas Willenberg mindestens zwei, die die Tafel-Ausgabe unbedingt umsetzen wollten.

Breuer: „Die erste Ausgabe haben wir im Treppenhaus unseres Kirchturms aufgebaut, damals kamen fünf Kunden.“ Beides hat sich rasch verändert: Die Lebensmittelausgabe wurde nach draußen verlegt – was bei Hitze oder Regenschauern neue Herausforderungen mit sich brachte – und die Zahl der Kunden stieg dank Handzetteln und Mundpropaganda von Woche zu Woche.

40 bis 50 Kunden kommen jede Woche

Seit einigen Jahren hat die Lebensmittelausgabe nun im Vorraum des Gemeindesaals ihren festen Platz gefunden, auch wenn Breuer erst Sorge hatte, dass mancher Kunde von der mächtigen Kirchenfassade vielleicht abgeschreckt werde. Doch ganz im Gegenteil: 40 bis 50 Kunden lassen sich Woche für Woche von Barbara Breuer und ihrem Team die Taschen füllen, nicht nur Alleinstehende oder Paare, sondern auch sieben- oder achtköpfige Familien. Jeder Erwachsene zahlt für seinen Einkauf pauschal einen symbolischen Euro.

Die Kirche St. Gertrud aus der Vogelperspektive: Dort werden seit 15 Jahren Lebensmittel der Tafel an Bedürftige verteilt. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

„Am Anfang der Corona-Pandemie sind zunächst ein paar Kunden weniger gekommen, aber mittlerweile sind wir fast wieder auf dem alten Niveau.“ Dabei sei die Kundschaft „bunt gemischt“, betont Breuer. Sie verweist auf Rentner – von denen einige schon seit 15 Jahren kommen –, Hartz IV-Empfänger und Zuwanderer-Familien. Alle verbindet die Situation, dass das „Zweite Wahl“-Angebot der Tafel mindestens ein willkommenes Zubrot für den meist knapp bestückten Speiseplan bedeutet – wenn nicht die einzige finanzierbare Möglichkeit überhaupt, Lebensmittel einzukaufen.

Einkaufs-Reihenfolge wird ausgelost

Bevor die Tafel-Ausgabe um 15 Uhr öffnet, stehen auch nach 15 Jahren schon eineinhalb Stunden früher die ersten Kunden vor der Tür, berichtet Breuer – obwohl es nichts nützt. Pünktlich um 14.45 Uhr kommt ein Team-Mitglied vor die Tür und lässt alle Kunden blind eine nummerierte Marke ziehen, die Nummer bestimmt die Einkaufsreihenfolge.

Skandal um Ausländer-Aufnahme-Stopp Die Essener Tafel machte 2018 bundesweit Schlagzeilen, als der Vorsitzende, Jörg Sartor, beschloss, nur noch Deutsche neu aufzunehmen. Flüchtlinge und Zuwanderer hätten zwischenzeitlich 75 Prozent der insgesamt 6000 Nutzer ausgemacht, erklärte Sartor: „Wir wollen, dass auch die deutsche Oma weiter zu uns kommt.“ Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel mischte sich damals ein. Zwei Monate später wurde der Aufnahmestopp wieder aufgehoben. Die Lebensmittelausgabe in St. Gertrud ist nur eines von mehreren sozialen Angeboten an der Kirche, die sich mit Ernährung beschäftigen. So ist – ebenfalls dienstags – das „Fliz-Mobil“ von Caritas und SKF mit Mittagessen, Bewegungs- und Beratungsangebote für Familien zu Gast. Und montags, mittwochs und freitags machen die Ehrenamtlichen vom Verein „Fairsorger“ mit warmen Mahlzeiten, Getränken und anderen Hilfen für Obdachlose Station.

Auf den Tischen präsentieren die Ehrenamtlichen aus St. Gertrud dann, was die Essener Tafel zuvor geliefert hat – und achten darauf, dass es auch für den letzten Kunden reicht. „Die Leute, die die verschiedenen Abteilungen bei uns betreuen, wissen, was sie brauchen“, berichtet Breuer. Wenn es zum Beispiel mal nur 20 Pakete Milch gebe, würden zunächst die Familien bedient.

Dass ihrem Team in St. Gertrud alsbald die Arbeit ausgehen könnte, sei nicht absehbar, sagt Breuer. Vielmehr freut sie sich, dass sich gerade auch das ehrenamtliche Team in den vergangenen Jahren immer weiter entwickelt habe. Unter anderem helfen jetzt auch zwei ehemalige Geflüchtete mit, die die Tafel zunächst als Kundinnen kennengelernt haben. Sie bereichern das Team auch mit ihren Kurdisch- und Arabisch-Kenntnissen, was bei manchen Kunden durchaus hilfreich sei.

