Startup Olympics Essen: So gründet man ein Unternehmen an einem Wochenende

Essen. Bei den Startup Olympics in Essen bekommen Gründer Hilfe, sich mit ihren Ideen selbstständig zu machen. Mitstreiter werden noch gesucht.

Die Essener Wirtschaftsförderung (EWG) hilft am kommenden Wochenende potenziellen Gründern auf die Beine und sucht dafür noch Mitstreiter: Bei den Startup Olympics treffen von Freitag bis Sonntag Menschen mit innovativen Gründungsideen auf Teilnehmer ohne konkrete Ideen, dafür aber mit einer Affinität zum Thema Gründung und Start-up.

Mitmachen darf, wer sich gerne über spannende Geschäftsideen austauschen und diese gemeinsam im Team realisieren möchte. Am Sonntag präsentieren die Start-ups ihre Konzepte vor einer Jury und die Gewinner werden ausgezeichnet.

Startup Olympics finden vom 21 bis zum 23. April statt

Im vergangenen Jahr holte Yanick Brennecker den Sieg. Mittlerweile hat er sich mit seiner Idee eines Bio-Ingwer-Eistees selbstständig gemacht und zusammen mit Partnern das Produkt „GinGea“ an den Markt gebracht. „Die Teilnahme bei den Startup Olympics hat mir bei der Entscheidung zu gründen maßgeblich geholfen und der Gewinn der Goldmedaille motivierte mich, an der Idee weiterzuarbeiten. Die Unterstützung und das Know-How, das ich mitnehmen konnte, haben mich so weit gebracht, dass ich mit meiner Idee nun mein eigenes Start-up gegründet habe“, sagte Brennecke.

Die Startup Olympics finden vom 21. bis 23. April statt – dieses Mal in den Räumlichkeiten des Essener Unternehmens Opta data, Berthold-Beitz-Boulevard 514. Los geht es am Freitag, 17 Uhr. Die Veranstaltung endet am Sonntag um 19 Uhr. Mehr als zehn Mentoren mit völlig unterschiedlichen Kompetenzen sind laut EWG dabei, die Teams zu coachen. Eine Anmeldung ist noch möglich über die Website https://startupolympics.de/tickets/

