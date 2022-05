Kongress Essen: So bekommen Unternehmen Hilfe bei der Digitalisierung

Essen. Digitalisierung treibt die Firmen um, doch vielen fehlt es an Know-how. Hilfe bekommen sie nächste Woche auf einem viertägigen Kongress in Essen.

Ob neue Arbeitsweisen wie Homeoffice oder der Aufbau von Online-Shops: Die Corona-Krise hat die Digitalisierung in den Unternehmen deutlich beschleunigt. 92 Prozent der Firmen in Essen beschäftigen sich mittlerweile mit Themen rund um die Digitalisierung. Das ergab eine Umfrage der Wirtschaftsförderung. Allerdings sind gerade kleine und mittlere Unternehmen auch schnell damit überfordert. „83 Prozent der von uns befragten Betriebe haben Unterstützungsbedarf“, sagt Wirtschaftsförderer Andre Boschem. Für die Essener Wirtschaftsförderung (EWG) waren die Ergebnisse daher Anlass, den Unternehmen künftig mehr Hilfe an die Hand zu geben.

Die Wirtschaftsförderung wird in der nächsten Woche (9. bis 12. Mai) ein neues Veranstaltungsformat ins Leben rufen. Unter der Überschrift „Essen digitalisiert“ kommen an den vier Tagen Unternehmensvertreter und Experten zusammen, um sich über die aktuellen Trends auszutauschen.

Digitalisierungskongress in Essen setzt vier Schwerpunktthemen

Da Digitalisierung ein weites Feld ist, konzentriert sich das Angebot des Kongresses auf vier Schwerpunkte: Zum Auftakt am Montag wird es um Fachkräftegewinnung und moderne Formen von Weiterbildung gehen. Unter anderem ist ein Vertreter des Online-Stellenportals Stepstone zu Gast.

Cyberabwehr für den Mittelstand – Pilotprojekt im RevierAm Dienstag stehen künstliche Intelligenz, Datensicherheit und Cyberkriminalität im Mittelpunkt. Den Auftaktvortrag wird Heiko Weigelt, CIO bei der FUNKE Mediengruppe halten. Der Verlag war im Dezember 2020, zwei Tage vor Weihnachten, Opfer eines Cyberangriffs geworden. Heiko Weigelt berichtet über die Folgen und die Konsequenzen, die das Unternehmen daraus gezogen hat.

Das Thema neue Arbeits- und Geschäftswelten wird am Mittwoch behandelt. Unter anderem geht es darum, wie die Corona-Pandemie den Arbeitsalltag in den Unternehmen verändert hat und wie die neuen Prozesse auch dauerhaft gelingen können. Am Donnerstag schließlich geht es um digitales Marketing.

Der Gedanke: Unternehmen helfen Unternehmen

Die Essener Wirtschaftsförderung hat für das Format viele Experten aus Essener Unternehmen gewonnen. „Wir sind nicht die Experten, aber wir können helfen, ein Netzwerk aufzubauen“, meint Boschem. Insgesamt konnte die EWG 41 Kooperationspartner für ihre Digitalisierungskonferenz gewinnen. Ihr Ziel dabei: Unternehmen helfen Unternehmen. Schon in der Corona-Pandemie verfolgte die EWG diesen Ansatz und bot eine Plattform „Essen arbeitet zusammen“ zum Austausch an.

Die Veranstaltung findet im ehemaligen Thyssen-Hochhaus an der Kruppstraße in den Räumen von Design Offices statt. Noch gibt es freie Plätze. Interessenten müssen sich anmelden unter www.essen-digitalisiert.de. Das Tagesticket kostet 30 Euro, das Ticket für alle vier Tage 70 Euro.

