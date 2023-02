Snowdance-Filmfestival Tag sechs: eine Klangreise nach Kuba

Essen. Snowdance Independent Film Festival in Essen: An Tag 6 treten die Musiker Kubas auf den Plan. Und Skateboarder sprechen über das Menschsein.

Essen hat ein neues Film-Festival: Das Snowdance Independent Film Festival ist am Samstag, 28. Januar, mit der Premiere des Psychothrillers „Taktik“ von Marion Mitterhammer gestartet.

Beim Snowdance Independent Film Festival in Essen geht’s an Tag sechs auf die Bretter: Skateboarder und ihre Sicht auf die Welt hat Michael Ien Cohen in seinem Film „Humanity Stoked“ befragt. Der läuft am 2. Februar, 15 Uhr im Sabu/Lichtburg. Zeitgleich zu sehen: „Welcome to Kittytown“.

Ein einsamer Alkoholiker, ein streunender Husky und ein letzter Wunsch, das sind die bewegenden Zutaten von „The Year of the Dog“, 17.30 Uhr Astra. Im Sabu erfüllt ein Kletterer ein letztes Versprechen: „The Promise“ führt einen jungen Palästinenser auf den höchsten Berg der Welt (17.30 Uhr Sabu).

„It’s Spring“ beleuchtet ein Vater-Sohn-Verhältnis im Kontext von Kunst und Krieg (19.30 Uhr Luna im Astra). Mit der Musikdoku „Cuba My Soul“ klingt der Festivaltag um 22.15 Uhr im Astra stimmungsvoll aus. Mehrer kubanische Künstler sind bei einem Live-Konzert und in Interviews zu erleben.

Im Kurzfilmprogramm laufen ab 19.30 Uhr im Sabu die „Epic Shortz“

Szene aus „The Promise": Ein junger Palästinenser verspricht seinem Vater auf dessen Sterbebett, den höchsten Berg der Welt zu besteigen. Foto: Snowdance Independent Film Festival

Snowdance Independent Film Festival läuft bis zum 5. Februar

Bis zum 5. Februar zeigt des Kinofest rund 50 Kurz- und Langfilme in den Essener Filmkunsttheatern. Als Festivalkinos fungieren die Lichtburg mit dem kleineren Sabu und das Astra-Theater mit dem Luna. Mindestens ein halbes Dutzend Filme werden pro Tag gezeigt, von morgens elf bis zur Spätvorstellung um 22.15 Uhr. Filmbegeisterte haben die Auswahl zwischen Dokumentationen, Science Fiction, Spielfilmen, Thrillern und Horrorkomödien. Eine Fassbinder-Werkschau und die Vergabe des von dieser Zeitung ausgelobten „Ruhr Film Award“ ergänzen das Programm.

Regisseur und Festivalchef Tom Bohn erwartet das Publikum zum ersten Snowdance Independent Film Festival in Essen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Veranstalter Tom Bohn hat das Festival bereits 2015 in Landsberg am Lech ins Leben gerufen und wagt nun im Ruhrgebiet einen Neuanfang, wo das Festival künftig ein noch größeres Angebot zeigen und noch mehr Publikum erreichen will. Präsentiert werden dabei Film von unabhängigen Filmemachern aus aller Welt, die ihre Produktionen ohne die Unterstützung großer Fernsehsender oder Filmstudios realisiert haben. Viele der Akteure werden in den kommenden Tagen vor Ort erwartet.

Weitere Informationen: ww.snowdance.net

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen