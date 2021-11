„Essen singt Weihnachten“: Rudelsingen im Stadion Essen

Die Stiftung Creative Kirche und die Stiftung Universitätsmedizin Essen laden am Mittwoch, 22. 12. 21, erstmalig zum großen Familienweihnachtssingen mit dem Titel „Essen singt Weihnachten“ in das Stadion in Essen ein.

Familienweihnachtssingen im Stadion in Essen

Essen. Unter dem Motto „Essen singt Weihnachten“ findet am 22. Dezember ein großes Rudelsingen im Stadion statt. Auch eine Fußball-Legende ist dabei.

Das Stadion an der Hafenstraße soll sich am Abend des 22. Dezember in ein Lichtermeer verwandeln, statt der üblichen RWE-Hymnen erklingen dann stimmungsvolle Lieder – beim Familiensingen unter dem Motto „Essen singt Weihnachten“. Die Stiftung Creative Kirche und die Stiftung Universitätsmedizin Essen laden dazu erstmals ein – angepeilt sind 10.000 Mitwirkende.

Alle Bürgerinnen und Bürger sollen dabei sein, ob Jung oder Alt, ihre Stimmen zu erheben und gemeinsam Klassiker wie „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „Jingle bells“ zu intonieren. Auch bekannte Radiohits sollen das Stadion erfüllen, erklären die Veranstalter. Für die richtige Stimmung bei diesem Rudelsingen im Stadion sorgt der bekannte TV-Kinderliedermacher Volker Rosin (ARD/ZDF, KiKa) – mit Unterstützung von der Essener Fußball-Legende Otto Rehhagel.

Kirchen und Stadtmarketing unterstützen das Rudelsingen

So wie im Jahr 2018 im BVB-Stadion könnte es auch dieses Jahr im Essener Fußballstadion aussehen: Groß und Klein beim Rudelsingen zu Weihnachten. Foto: Kai Kitschenberg

Dass Rehhagel gut bei Stimme ist, hat er schon mal unter Beweis gestellt: 2018 sang er sich selbst ein Geburtstagsständchen zum 80sten. Das war zwar in Bremen, aber auch im Essener Stadion dürfte es für den Medienprofi kein Problem sein, am Mikro – diesmal weihnachtliches – Liedgut zum Besten zu geben.

Spielerlegende Otto Rehhagel ist beim Weihnachtssingen im Essener Stadion dabei. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Unterstützt wird die Aktion „Essen singt Weihnachten“ von der evangelischen und der katholischen Kirche sowie vom Stadtmarketing in Essen. Oberbürgermeister Thomas Kufen sieht das Ereignis als „tolle Einstimmung auf die Weihnachtstage“. Der Veranstaltungsort (das Stadion verfügt über mehr als 20.300 Plätze) biete genügend Freiraum, „so dass Aerosole kein Problem sein dürften“, sagt Kufen. Es gelte die 3G-Regel.

Blaue Friedensschafe bekommen Weiderecht im Essener Stadion

Besonders freut sich der OB auf das Krippenspiel, das auf das Geheimnis von Weihnachten aufmerksam machen wird. Dazu wird auf dem Rasengrün unter anderem eine blaue Schafherde erwartet. Die „Blauschafe“ der Vereinten Nationen sind europaweit auch als die „Friedensschafe“ bekannt. Sie wurden von zwei Aktionskünstlern aus Rheinberg als Symbolfiguren für Toleranz und friedliches Miteinander geschaffen und sind inzwischen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Das Motto der Kunstaktion lautet „Alle sind gleich – jeder ist wichtig“. Jede Stadt, die den Blauschafen Weiderecht gewährt, wird zum Bestandteil des Kunstprojekts und dokumentiert so soziale Verantwortung. Als Dankeschön verbleibt ein Blauschaf im Rathaus der jeweiligen Stadt.

„Alle sind gleich – jeder ist wichtig“: Jede Stadt, die den Blauschafen Weiderecht gewährt, wird zum Bestandteil des Kunstprojekts der Vereinten Nationen und dokumentiert so soziale Verantwortung. Hier ein Friedensschaf vor dem Sauerländer Dom in Attendorn. Foto: Stadt Attendorn

„Gerne erteile ich auch den Blauschafen für unser Weihnachtssingen die Weiderechte“, verspricht der Essener Oberbürgermeister. „Und ich hoffe, dass der Sinn des Festes durch das Singen und das Krippenspiel wieder mehr in den Vordergrund rückt: Nicht um die freudige Ankunft des Amazon-Boten, sondern um die Ankunft des Heilands geht es schließlich.“

Tickets ab 12. November Das große Weihnachtssingen im Stadion Essen, Hafenstraße 97, beginnt am Mittwoch, 22. Dezember, um 17 Uhr. Tickets sind ab Freitag, 12. November, über www.weihnachtssingen-essen.de und alle bekannten CTS Eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich. Für Kinder unter zwölf Jahren ist der Besuch der Veranstaltung kostenfrei. Gratistickets müssen jedoch auch coronabedingt vorbestellt werden.

Spendeneinnahmen gehen an zwei Stiftungsprojekte

Das Stadion-Familiensingen dient zugleich der Aktion „Sei ein Licht – für Essen und die Welt“. „Wir können so eine gute Zeit im Stadion erleben und gleichzeitig etwas für benachteiligte Kinder tun“, erläutern Thorsten Kaatze, Vorstand Stiftung Universitätsmedizin, und Martin Bartelworth, Vorstand der Stiftung Creative Kirche. Die Spendeneinnahmen gehen je zur Hälfte an das Projekt „Hilfe für schwerstkranke Kinder“ der Stiftung Universitätsmedizin und an ein Projekt der Christoffel Blindenmission (CBM).

„Es ist eine tolle Sache und das Stadion ist ein toller Ort. 10.000 Teilnehmende wollen wir zum Mitmachen aktivieren“, sagt Kaatze begeistert. Und Bartelworth ergänzt: „Die Kitas und Grundschulen erhalten eine kostenlose CD mit einigen Liedern zum Einüben. So springt die Begeisterung der Kinder mit Sicherheit auf die Eltern über. Singen ist etwas Schönes, man muss sich nur trauen.“

