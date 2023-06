Essen setzt Zeichen mit Regenbogenfarben auf Straßenpflaster

Auf der Kettwiger Straße und zwei anderen Stellen in der Essener Innenstadt wurden die Regenbogenfarben aufs Pflaster gemalt.

Essen. Die Stadt Essen hat Regenbogenfarben auf dem Straßenpflaster der Innenstadt aufgebracht. Das ist der Hintergrund.

Ein bisschen Farbe hier und dort, kann der Essener Innenstadt nur guttun, könnte man spöttisch anmerken. Insofern sind die Regenbogenfarben gut gewählt, die dort in diesen Tagen auf dem Straßenpflaster aufgemalt wurden. Der Hintergrund ist aber ein ernster: Die Farben sollen ein Statement der Stadt Essen sein für Vielfalt.

„Es ist wichtig, gesellschaftspolitische Signale gegen Diskriminierung und Stigmatisierung von Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit zu setzen“, erklärt dazu Oberbürgermeister Thomas Kufen. Neben dem Hissen der Regenbogenfahne am Essener Rathaus zuletzt seien die Markierungen ein weiteres sichtbares und dauerhaftes Zeichen für eine bunte und tolerante Stadtgesellschaft, in der Verständnis füreinander und der Dialog miteinander an oberster Stelle stünden.

Als Beispiel dienten Essen andere europäische Städte

Der Rat der Stadt hatte vor rund einem Jahr auf Initiative der Grünen beschlossen, in diesem Sinne Regenbogenfarben in der Innenstadt auf dem Straßenpflaster aufzubringen. Als Beispiel dienten andere europäische Städte wie Hamburg, Dublin und Amsterdam.

Eine acht mal sechs Meter große Regenbogenmarkierung befindet sich nun an der Kreuzung Kettwiger Straße / I. Dellbrügge. Zwei weiteren Markierungen wurden im Kreuzungsbereich von Limbecker Straße und Kornmarkt sowie von Limbecker Straße und Schwarze Horn aufgetragen. Sie sind jeweils vier mal sechs Meter groß. Die Streifen der Flaggen sind ein Meter breit.

Die Markierungen sollten nicht mit einem Zebrastreifen verwechselt werden

Damit die Farbe auf dem Pflaster auf Dauer hält, wurde der Untergrund gereinigt und grundiert. Anschließend wurden die aus besonders widerstandsfähigem Thermoplast bestehenden Flaggenelemente auf das Pflaster eingebrannt. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Stadtverwaltung auf insgesamt 9900 Euro.

Die Verwaltung weist daraufhin, dass die bunten Markierungen nicht mit Zebrastreifen zu verwechseln seien, deren Zweck erfüllten die Regenbogenfarben nicht.

