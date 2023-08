Essen: Seniorinnen mit türkischen Wurzeln erobern die Kunst

Essen-Altendorf. In einem Malkurs entwickeln Migrantinnen aus Essen-Altendorf neues Selbstbewusstsein. Ein gemeinsames Ziel verbindet die Frauen.

Die Kunst hat einen neuen Platz im Leben von zwölf Frauen mit türkischen Wurzeln: Die Gruppe trifft sich einmal wöchentlich im Seniorenbegegnungszentrum an der Ohmstraße in Altendorf. Dass sie hier ihre Leidenschaft für Malerei entdecken würden, damit hatte keine der Teilnehmerinnen im Rentenalter gerechnet. Und schon gar nicht damit, dass Pinsel und Farbe ihnen so viel mehr bringen würden.

Hediye Kaya etwa fotografiert ihr neuestes Werk mit dem Smartphone und schickt das Foto an ihre Familie – sieben Kinder und zwölf Enkel gehören dazu. Kaya wuchs im Osten der Türkei auf und kam 1973 nach Deutschland. Sie ist stolz darauf, was ihre Kinder hier erreicht haben, alle haben ein Studium absolviert. Sie selbst musste die Schule abbrechen und genießt es nun, im Kurs neue Talente zu entdecken und Wissen über verschiedene Maltechniken anzusammeln.

Uygun Görenel (links) und Gülcan Dogan sind dankbar für die Zeit, die sie beim Malen ganz für sich, ihre Gedanken und Gespräche miteinander haben. Foto: Cagla Sorgun / Awo Essen

Dass sie malen könne, habe sie vorher gar nicht geglaubt – weil sie kein Talent in sich gesehen habe und weil sie aufgrund einer Krankheit nicht mehr alle Finger bewegen kann. „Neulich hat sich unsere Gruppe im Folkwang-Museum getroffen, leider konnte ich nicht hingehen“, sagt Kaya, sie habe einen wichtigen Arzttermin gehabt, sonst würde sie die gemeinsame Zeit mit den anderen Frauen niemals missen wollen.

Altendorfer Frauen entdecken ihr künstlerisches Talent

Der Kurs mit dem Titel „Das Mal-Spiel und die Kunst der Erinnerung“ läuft seit einigen Monaten in Zusammenarbeit mit den Integrationsagenturen von Awo und Diakoniewerk. Kursleiter Yaşar Aksen hatte die Idee dazu und überzeugte die Frauen, sich einmal in der Kunst auszuprobieren. Der 60-Jährige bringt den Teilnehmerinnen nicht nur das Malen bei, er vermittelt ihnen auch Wissen über Farben und Maltechniken, kommt mit ihnen über die Kunst ins Gespräch.

„Ich kenne die Frauen gut und wollte etwas auf Türkisch mit ihnen machen“, erklärt er, denn aufgrund der Sprachbarriere kämen viele andere Angebote für die Seniorinnen erst gar nicht in Frage. „Zuerst haben sie es alle abgelehnt und gesagt, dass sie nicht malen könnten. Sie meinten, ein solcher Kurs sei nichts für sie.“ Doch Aksen schaffte es, sie zu überzeugen.

Kursleiter Yaşar Aksen erklärt Hediye Kaya (links) und Fehime Inci (rechts) eine neue Maltechnik. Foto: Cagla Sorgun / Awo Essen

„Er ist wirklich eine Vertrauensperson für die Teilnehmerinnen“, sagt Cagla Sorgun von der Integrationsagentur. „Im Malkurs finden die Frauen über die Motive neue Gesprächsthemen, die sich mal nicht um Alter und Krankheit drehen.“ Kursleiter Aksen könne auf die verschiedenen Fähigkeiten der Frauen eingehen, Hilfestellungen geben und sie motivieren, Neues auszuprobieren. „Begeisterung kam erst auf, als sie merkten, was sie alles erreichen können“, sagt Aksen.

Zeit für Hobby nach Kindererziehung und Arbeit

Wissbegierig ist zum Beispiel Teilnehmerin Gülcan Dogan, die 1974 nach Deutschland kam, drei Kinder und zehn Enkelkinder hat und viele Jahre als Küchenhilfe im Essener Uniklinikum arbeitete. Zeit für sie selbst blieb zwischen Kindererziehung, Haushalt und Arbeit kaum, jetzt kann sie ein Hobby ganz für sich ausüben und ist froh über diese Möglichkeit. „Hier merken wir gar nicht, wie die Zeit vergeht“, sagt sie. Gemälde betrachte sie nun grundsätzlich mit einem anderen Blick. Die anderen Kursteilnehmerinnen lachen manchmal und sagen, dass sie gerne näher beim Kursleiter sitze, um noch mehr lernen zu können.

Die 75-jährige Uygun Görenel sagt, dass sie sich beim Malen wie in einer anderen Welt fühle, es sei wie eine Meditation für sie, alle Sorgen seien fern. Und Fehime Inci erzählt begeistert: „Meine Tochter kann nicht glauben, dass ich diese Bilder gemalt habe. Sie fragt mich: ‚Hast wirklich du das gemalt, Mama?’“ Das große Ziel der Gruppe ist es nun, Ende des Jahres eine eigene Ausstellung zu organisieren.

