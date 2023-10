Essen: Seniorin stürzt vor einfahrender S-Bahn ins Gleisbett

Essen. Eine 85-Jährige erlitt auf dem Bahnsteig im Bahnhof Essen-Borbeck einen Schwindelanfall. Sie stürzte ins Gleis, als eine S-Bahn einfuhr.

Dramatische Szenen haben sich am Montagabend im Bahnhof Essen-Borbeck abgespielt: Eine 85-Jährige stürzte vor eine einfahrende S-Bahn ins Gleisbett. Nur dank einer schnellen Reaktion des Zugführers konnte Schlimmstes verhindert werden. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Bahnmitarbeiter war nach dem Zwischenfall nicht mehr dienstfähig und wurde abgelöst.

Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete, hatte die ältere Dame gegen 19.10 Uhr auf dem Bahnsteig von Gleis 1 gestanden, als sie einen Schwindelanfall erlitt, der sie aus dem Gleichgewicht brachte. Unmittelbar nach ihrem Sturz fuhr die S9 ein. Der Triebfahrzeugführer sah die Essenerin glücklicherweise rechtzeitig und leitete sofort eine Vollbremsung ein. Der Zug kam vor der Frau zum Stehen.

Rettungskräfte versorgten die 85-Jährige, die diverse Knochenbrüche erlitten hatte. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. 70 Reisende in der S9 wurden bei der Bremsung nicht verletzt. Es kam allerdings zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr, so die Bundespolizei.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen