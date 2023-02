Essen: Seniorin fuhr in Menschenmenge – Urteil rechtskräftig

Einsatzkräfte am 29. Februar 2020 am Unfallort in Essen-Frohnhausen.

Essen. Eine damals 81-Jährige war in Essen in eine Menschenmenge gefahren. Ein Mann starb, mehrere wurden verletzt. Welche Folgen der Unfall hatte.

Es ist fast drei Jahre her, dass eine damals 81-Jährige mit ihrem Kompakt-SUV im Essener Stadtteil Frohnhausen bei circa Tempo 50 in eine Gruppe ein- und aussteigender Fahrgäste einer Straßenbahn gefahren ist. Rund drei Wochen nach dem ungewöhnlich schweren Verkehrsunfall war am 29. Februar 2020 ein 66-jähriger Mann an den Folgen gestorben, sechs Menschen wurden zudem teils schwer verletzt.

Nun ist das Urteil gegen die Seniorin aus Bredeney rechtskräftig. Das teilte der Bundesgerichtshof am Freitag (10.2.) mit. Demnach hatte die Revision der Frau keinen Erfolg.

Landgericht Essen hatte die Seniorin verurteilt

Das Landgericht Essen hatte die Seniorin am 13. Mai 2022 wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in sechs Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Diese wurde zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem musste die Frau für zwei Jahre ihren Führerschein abgeben.

Dramatische Szenen spielten sich nach dem Unfall am Gervinusplatz ab. Sanitäter kämpfen um das Leben der angefahrenen Passanten. Foto: Brosch

Die folgenschwere Unfallfahrt hatte sich am 29. Februar, einem Samstag, gegen 17.25 Uhr an der Haltestelle „Gervinusstraße“ ereignet. In der Anklage hieß es im Mai vergangenen Jahres, dass zu diesem Zeitpunkt eine Bahn der Linie 109 gestoppt hatte. Vor einer roten Ampel habe eine 22-Jährige mit ihrem Wagen gestanden. Dahinter soll die damals 81-Jährige in ihrem Kompakt-SUV noch kurz abgebremst haben, dann aber plötzlich beschleunigt und nach rechts gefahren sein. Den Wagen der 22-Jährigen soll sie überholt haben und auch an der Straßenbahn rechts vorbeigefahren sein – mit zwei Reifen auf dem Gehweg.

14-Jähriger wurde notoperiert

Dort wurden vor allem junge Menschen von dem Auto erfasst. Beispielsweise wurde unter anderem ein 14-Jähriger hochgeschleudert, er prallte danach auf den Asphalt. Nach der Kollision schwebte der Jugendliche in Lebensgefahr, sein Leben konnte in einer Notoperation gerettet werden. Ein 66-jähriger Mann wurde ebenfalls auf die Motorhaube geschleudert und prallte auf den Boden. Er starb drei Wochen später im Uni-Klinikum.

Der Rechtsanwalt, der die Familie des Todesopfers im Prozess vertrat, kritisierte, dass die Seniorin sich erst am sechsten Verhandlungstag, zwei Jahre nach der Tat, zu einer Entschuldigung habe durchringen können. Welches Fehlverhalten genau dazu führte, dass die Seniorin den Unfall verursachte, blieb im Übrigen bis zuletzt unklar. Ihr Anwalt sah Anhaltspunkte für einen Blackout und hatte Freispruch gefordert, das Gericht sprach aber von einer Verletzung der Sorgfaltspflicht. Eine These besagte, dass die damals 81-Jährige Gas und Bremse vertauschte und dann den Wagen nicht mehr zum Stehen bekam.

Am Tag danach: Markierungen der Polizei zeigen, wo die Menschen lagen, die von dem Auto erfasst wurden. Foto: F.S.

Forderung nach einer Verkehrsinsel für die Fahrgäste ließ sich nicht umsetzen

Der Unfall hatte außerdem zu einer heftigen verkehrspolitischen Diskussion in Essen geführt, unter anderem wurde gefordert, Straßenbahnhaltestellen stets vom allgemeinen Straßenraum zu trennen und die Fahrgäste nicht auf der Straße ein- und aussteigen zu lassen, sondern grundsätzlich separate Inseln zu bauen. Dies lässt sich in der Regel allerdings nachträglich nur schwer umsetzen, auch an der Gervinustraße blieb es im Wesentlichen bei der Situation wie am Unfalltag.

Ein- und aussteigende Fahrgäste werden dort weiterhin von einer roten Ampel geschützt, die durch die einfahrende Straßenbahn ausgelöst wird. Wenn das Rotlicht aus welchen Gründen auch immer ignoriert wird, ist die Gefahr groß, was allerdings an jeder beliebigen Kreuzung auch nicht anders ist.

