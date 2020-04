Essen: Seniorenpaar brutal in der eigenen Wohnung überfallen

Essen. Bewaffneter Räuber hat ein Ehepaar an der Sälzerstraße in Altendorf überfallen. Er schlug auf die Eheleute ein und erbeutete zwei Geldbörsen.

Eheleute in Essen-Altendorf sind Opfer eines brutalen Überfalls in ihrer eigenen Wohnung an der Sälzerstraße geworden: Ein mit einer Pistole bewaffneter Räuber erbeutete die Geldbörsen der 65 und 70 Jahre alten Senioren, die verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, klingelte der Unbekannte am Donnerstag gegen 13.15 Uhr an der Wohnungstür seiner Opfer. Er belog die 65-Jährige, die öffnete, er sei überfallen worden. Die ältere Dame bat den Mann, vor der Tür zu warten und ging dann in die Wohnung, um ihrem Ehemann Bescheid zu sagen.

70-Jährigem mit der Waffe vor den Kopf geschlagen

In diesem Moment drang der Mann in die Wohnung ein, bedrohte das Ehepaar mit einer Pistole und forderte Bargeld und Schmuck. Er schlug dem 70-Jährigen mit der Waffe gegen den Kopf, sodass der Senior zu Boden ging. Auch der 65-Jährigen tat er Gewalt an. Die Seniorin sagte dem Räuber, er solle sich die beiden Geldbörsen der Eheleute nehmen, weitere Wertgegenstände gebe es nicht. Mit den Portemonnaies flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Eine Fahndung der alarmierten Polizei blieb erfolglos.

Der Täter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß sein. Bei der Tat trug er eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, einen schwarzen Pulli, schwarze Schuhe sowie schwarze Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube, die er noch nicht übergezogen hatte, als er an der Tür klingelte. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.