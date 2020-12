Essen: Selbst produziertes Weihnachtslied steckt voll Liebe

Essen-Stoppenberg. Es gibt wieder eine CD des „Orange Blossom Projects“: „Love, love, love“ von der Sekundarschule und des Gymnasiums am Stoppenberg.

Jede Menge Liebe steckt in diesem Jahr in der Weihnachts-CD des Bischöflichen Schulzentrums am Stoppenberg. Zum sechsten Mal hat das „Orange Blossom Project“ von Schülern, Lehrern, Eltern und Ehemaligen unter der Leitung von Schulsozialarbeiter Holger Sieg einen von ihm geschriebenen Weihnachts-Pop-Song aufgenommen und professionell produziert. Der Titel: „Love, love, love“.

Gute-Laune-Refrain in Lied von Essener Schülern und Lehrern

So ist das Lied nicht nur auf der Geschenke-CD der Schulen und im Youtube-Video zu hören, sondern womöglich auch wieder im Radio. Dabei trifft der Song vielleicht gerade in diesem Advent nicht nur mit seinem Gute-Laune-Refrain, sondern auch mit dem Text in den eher nachdenklich klingenden Strophen den Nerv der Zeit.

„Der Song ist gar nicht speziell mit Blick auf die Corona-Situation geschrieben worden, aber er greift viel von dem auf, um was es gerade an Weihnachten im Corona-Jahr geht“, erläutert Sieg. „Das ‚We’re having a wonderful christmas time‘ (deutsch: Wir haben eine wunderschöne Weihnachtszeit) im Refrain kommt manchen in diesem Jahr vielleicht doch nicht immer so leicht über die Lippen.“

Aufnahmen unter Corona-Bedingungen besonders herausfordernd

Also rückt das Lied in den Strophen in den Blick, was an Weihnachten wichtig ist: Egal ob bei der Feier mit den Liebsten oder bei der tätigen Nächstenliebe für Bedürftige, immer ist reichlich Liebe im Spiel und das ein oder andere „sign from above“ (deutsch: Zeichen von oben).

Eine besondere Herausforderung waren angesichts der Corona-Bedingungen auch die Aufnahmen für „Love, love, love“. Anstelle des üblichen Termins mit allen Musikern des „Orange Blossom Projects“ in einem festen Studio, hatte Produzent Patrick Penot im Sommer dieses Jahres ein mobiles Studio auf den Schulhof in Stoppenberg stellen lassen.

Alle wichtigen Corona-Entwicklungen in Essen lesen Sie in unserem Newsblog

Dort konnten die Jugendlichen und Erwachsenen dann einzeln oder in kleinen Gruppen mit reichlich Abstand ihre Stimmen einsingen oder einspielen. Was auch angesichts von Geräuschen aus der Nachbarschaft eine Extra-Portion Geduld für alle Beteiligten erforderte.

CD kostet drei Euro Die CD gibt es für drei Euro im Bischöflichen Schulzentrum am Stoppenberg, im Mühlenbruch 47. Wer keine Schüler, Lehrer oder Eltern der Sekundarschule oder des Gymnasiums kennt, erfährt im Sekretariat der Sekundarschule , 83 20 00, wann und wo der Tonträger gekauft werden kann. Die Sekundarschule Am Stoppenberg ist eine Schule des Bistums Essen mit Klassen der Stufen 5 bis 10. Sie arbeitet eng mit dem benachbarten Gymnasium Am Stoppenberg zusammen.

„Mal läuteten die Klosterglocken, mal wollte ein Kleingärtner ausgerechnet in diesem Moment rasenmähen“, erinnert sich Holger Sieg. Bevor das Lied veröffentlicht werden konnte, musste Patrick Penot aus 175 Tonspuren noch die Vogelgeräusche im Hintergrund entfernen.

Die Mühe hat sich für die Beteiligten gelohnt: Das Ergebnis klingt schließlich nicht nach Sommer auf dem Stoppenberg, sondern nach Weihnachts-Pop. Und wer sich das – aus vielen Einzelclips zusammengebaute – Video zum Lied anschaut, bekommt neben dem akustischen Erlebnis auch optische Eindrücke. Große und kleine „Orange Blossom Project“-Musiker spielen Instrumente, tanzen und verbreiten gute Laune.

Alle Infos zur Corona-Lage in Essen, finden Sie in unserem Newsblog.