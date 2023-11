Kirchen-Tournee Nach Tod von Frau Hannelore: Heino sagt Konzert in Essen ab

Essen. Das Konzert des Sängers Heino am Samstag in Essen fällt aus. Er wollte in einer Kirche auftreten. Doch Heino trauert um seine Ehefrau Hannelore.

Das für Samstag, 18. November, geplante Konzert des populären Sängers Heino im Katernberger Bergmannsdom ist abgesagt worden. Das teilt die Evangelische Kirchengemeinde Katernberg mit. In dieser Woche war bekannt geworden, dass Heinos Frau Hannelore bereits in der letzten Woche verstorben ist.

Unter dem Motto „Die Himmel rühmen“ hat Heino eine ausführliche Kirchentournee mit geistlichen Liedern geplant. Das Konzert wäre der dritte Auftritt Heinos in der größten Evangelischen Kirche in Essen gewesen. Das Gotteshaus am Katernberger Markt hat Platz für knapp 1200 Menschen. Heino war auch im Jahr 2010 und 2011 im Bergmannsdom aufgetreten.

Konzert wird verschoben, neuer Termin ist noch nicht bekannt

„Wir haben erfahren, dass das Konzert verschoben wird, ein neuer Termin ist aber noch nicht bekannt“, erklärte Annette Stolte, Pfarrerin in der Katernberger Gemeinde.

Das Konzert-Management Heinos war am Donnerstag für die Redaktion nicht erreichbar. Auf der Internetseite des Künstlers ist die Absage der Konzerte der Kirchentour noch nicht vermerkt. Internetnutzer hatten am Donnerstag Mittag auch noch die Möglichkeit, auf der Seite des Ticket-Anbieters Eventim online Karten für das Konzert zu kaufen (64,35 Euro).

Wie viele Tickets für das Konzert am Samstag verkauft worden waren, ist nicht bekannt.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen