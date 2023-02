Essen: Schwimmweltmeister verrät jungen Talenten Tricks

Essen. Beim Tag der Offenen Tür im Schwimmzentrum Rüttenscheid tobten die einen im knallvollen Kinderbecken, die anderen holten sich Tipps vom Profi.

Mancher Badegast stand an diesem Sonntag (26.2.) ratlos vor dem Kassenhäuschen im Rüttenscheider Schwimmzentrum: „Ist keiner da?“ Nun, die Kasse war nicht besetzt, aber da waren unglaublich viele Menschen: Familien, Sportler, Wasserratten, ein Schwimmweltmeister und der Oberbürgermeister. Zum Tag der Offenen Tür lockte das Bad mit freiem Eintritt und allerlei Attraktionen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Eine davon ist der erwähnte Weltmeister, Christian Keller, der heute Tipps gibt, wie es noch besser klappt mit dem Kraulstil, der Wende oder dem Tempo. Nina (21) zum Beispiel ruft er gerade zu, dass sie das klasse mache. Und weil Nina wirklich Gas gibt, ist sie noch außer Atem, als wir sie 50 Meter später am Beckenrand interviewen. Weltmeister kennen das Gefühl. Die 21-Jährige vom TuS Altenessen schwimmt alle Stilarten gern und freut sich über die Ratschläge vom Profi: „Man denkt immer, man weiß schon alles, aber man nimmt immer etwas mit.“

Essener Schwimmbad stellt auch die Badtechnik vor

So geht es auch der achtjährigen Lara vom SV Steele Horst, die sonst auf der 25-Meter-Bahn trainiert „und gerne mal die lange Bahn kennenlernen wollte“, wie Mutter Daniela Kucharczyk verrät. Tatsächlich ist das Rüttenscheider Schwimmzentrum das einzige der zehn Essener Hallenbäder mit 50-Meter-Becken. Lara erntet hier nicht nur großes Lob von Christian Keller, sondern merkt auch: „Man muss sich die Kraft ganz anders einteilen.“ Laras kleiner Bruder schwimme auch gern, verrät die Mutter, aber noch mehr interessiere sich der Siebenjährige für Technik und so nimmt er mit dem Vater an der Badtechnik-Führung teil.

Beim Tag der Offenen Tür im Rüttenscheider Schwimmzentrum erklärt der stellvertretende Badleiter Dominik Waap Besuchern die komplexe Badtechnik, die sich in den Kellerräumen befindet. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Es gibt Neugierige, die heute ohne Badesachen gekommen sind, nur weil sie mal Wasseraufbereitung, Pumpen und Filter ansehen wollen, weil sie sich für Chemie im allgemeinen und Chlor im besonderen interessieren. Sie erfüllen damit schon ein paar Voraussetzungen für den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe – und die werden von den Sport- und Bäderbetrieben händeringend gesucht. „Wir haben jedes Jahr drei Ausbildungsplätze, die leider schwer zu besetzen sind“, sagt der stellvertretende Badleiter Dominik Waap.

Selbst Nichtschwimmer bewerben sich für den Arbeitsplatz Schwimmbad

Das liege auch daran, dass viele falsche Vorstellungen haben: „Am Beckenrand stehen“, halten sie für die korrekte Arbeitsplatzbeschreibung. „Manche Bewerber haben keinen Schulabschluss und können nicht mal schwimmen“, erzählt Waap. Beides sollte man indes mitbringen, anderes müsse man lernen, etwa „welche Chemikalien man auf keinen Fall zusammenschütten sollte“. Sport, Dienstleistung, Technik – vielseitig sei der Beruf und verantwortungsvoll. Drei Auszubildende präsentieren im Laufe des Tages mehrfach ihre Rettungsfähigkeiten und zeigen Wiederbelebung an einer Puppe.

Schwimmweltmeister Christian Keller gibt Lara (8) Ratschläge für den Startsprung. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Derweil toben sich die Badegäste auf dem Parcours im Sportbecken aus, machen Wassergymnastik im Mehrzweckbecken oder gucken, ob sie noch ein winziges Plätzchen im Kinderbecken finden. Das Team um Badleiter Christian Radloff ist zufrieden mit dem Andrang. Einzelne Stammgäste seien zu Hause geblieben, weil sie fürchteten, im Trubel gar nicht schwimmen zu können (doch: auch das geht!), andere sind dafür zum ersten Mal da. Wie Silke Dillmann, die mit ihren Kindern (9, 11) sonst von Burgaltendorf nach Velbert fährt, „weil das Nizzabad nah ist und viel für Kinder bietet, auch Ein- und Drei-Meter-Brett“. Im Rüttenscheider Bad gibt es keinen Sprungturm, in anderen Essener Bädern aber schon. „Wir stellen uns ja heute stellvertretend für die gesamte Bäderlandschaft vor“, sagt Radloff.

Mustafa Kasimi kommt nicht zum ersten Mal und würde sich freuen, wenn auch anderen Sonntagen bis 19 Uhr geöffnet wäre: „Das wäre für uns Nutzer viel entspannter und besser mit der Familie vereinbar.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen