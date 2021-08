Essen: Schwerer Unfall an der Alfredstraße - fünf Verletzte

Essen. Durch einen mutmaßlich bei Rotlicht losfahrenden Autofahrer kam es an der Alfredstraße/Ecke Martinstraße am Freitag zu einem schweren Unfall.

An der Alfredstraße/Ecke Haumannplatz/Martinstraße in Essen-Rüttenscheid ist es am frühen Freitag Abend zu einem schweren Autounfall mit mehrere Verletzten gekommen, vier Fahrzeuge waren insgesamt beteiligt. Nach Angaben der Polizei bleibt die wichtige Kreuzung wegen der Unfallaufnahme und wegen der Bergungsarbeiten vermutlich noch bis in den späteren Abend gesperrt.

Ein Mercedes-Fahrer war nach Angaben von Polizei-Sprecher Christoph Wickhorst von der Straße Haumannplatz aus unvermittelt auf die Alfredstraße gefahren, obwohl die Ampel für ihn laut Zeugen Rot zeigte. Hintergrund könnte ein internistischer Notfall gewesen sein. Bei der unkontrollierten Fahrt über die Kreuzung konnten drei Fahrzeuge dem mutmaßlichen Unfallverursacher nicht mehr ausweichen, zwei fuhren in Richtung Innenstadt, einer in Richtung Bredeney.

Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt

Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt, der Mercedes-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, vier Menschen in den anderen Autos kamen laut Polizei mit leichten Verletzungen davon. Sie stehen teilweise allerdings unter Schock und mussten von Notärzten betreut werden.

Der Mercedes kam erst unter der Fußgängerbrücke an der Ecke Martinstraße zum Stehen, die anderen Autos verteilten sich auf der Kreuzung. Der Sachschaden dürfte erheblich sein. Die Polizei riet, den Unfallbereich großräumig zu umfahren.

