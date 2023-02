Essen: Schwerbewaffnete Polizisten stürmen eine Wohnung

Die Polizei ist seit dem Montagmittag in Essen-Bedingrade im Großeinsatz.

Essen. Eine unklare Lage sorgte in Bedingrade für Aufregung. An der Zwergstraße soll es geknallt haben. Wasser lief aus einer Dachwohnung in den Flur.

Großeinsatz in der Zwergstraße: Polizisten haben am Montagmittag ein Mehrfamilienhaus in Essen-Bedingrade weiträumig umstellt, die Maschinenpistolen im Anschlag. Einsatzkräfte einer Spezialeinheit durchsuchten die Wohnung eines Mannes, der wegen Waffenbesitzes polizeibekannt war.

Der Verdächtige war jedoch verschwunden. Der genaue Hintergrund des Einsatzes blieb mysteriös.

Klar ist nur: Die Feuerwehr war am Mittag gegen 13.35 Uhr wegen eines mutmaßlichen Leitungsschadens zu dem Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Es fließe unkontrolliert Wasser aus der Dachgeschoss-Wohnung des mutmaßlich bewaffneten Mieters in den Hausflur und andere Gebäudeteile.

Es soll ein lauter Knall zu hören gewesen sein

Es soll zudem ein lauter Knall zu hören gewesen sein. Die Feuerwehr unterrichtete daraufhin die Polizei und bat um Unterstützung.

Die Polizei riegelte den Einsatzort ab und richtete am Reuenberg Sperrstellen in Höhe der Zwergstraße sowie Ecke Möllhoven ein. Behinderungen und Staus waren die Folge. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Einsatzort zu meiden.

Kriminalisten nahmen die Wohnung unter die Lupe

Nach dem Großeinsatz, der gegen 17 Uhr beendet war, beginnt nun die Suche nach dem verschwundenen Dachgeschossbewohner. Geklärt werden soll auch, was es mit dem lauten Knall auf sich hatte und wie es zu dem Wasseraustritt kam. Kriminalisten haben am frühen Abend damit begonnen, die Wohnung genauer unter die Lupe zu nehmen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen