Der Vorfall ereignete sich kurz nach halb acht am Dienstagabend im S-Bahnhof Frohnhausen. Während des Einsatzes war der Zugverkehr beeinträchtigt.

Körperverletzung Essen: Schwarzfahrer greift Zugbegleiter an und verletzt ihn

Essen. Nach einer Ticketkontrolle hat ein vermeintlicher Schwarzfahrer einen Kontrolleur niedergeschlagen. Der Angreifer wurde festgenommen.

Ein vermeintlicher Schwarzfahrer hat bei einer Ticketkontrolle in einer S-Bahn einen Kontrolleur angegriffen und niedergeschlagen. Der 56-Jährige verlor kurzzeitig das Bewusstsein, ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Welche Verletzungen der 56-Jährige davontrug, ist bislang nicht bekannt.

Der Vorfall ereignete sich gegen halb acht am Dienstagabend am S-Bahnhof Frohnhausen. Hier forderte der Kontrolleur den 34-Jährigen auf, den Zug zu verlassen. Während beide aus der Bahn ausstiegen, soll der Mann den Bahnmitarbeiter geschubst haben, daraufhin stürzte er zu Boden, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Als der 56-Jährige wieder aufstand, soll der Angreifer zweimal mit der Faust zugeschlagen haben. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die betroffene Bahn konnte erst rund eine halbe Stunde später weiterfahren, eine zweite S-Bahn hielt nicht am Bahnhof in Essen-Frohnhausen. (red)

