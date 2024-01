Die Agentur für Arbeit am Berliner Platz in Essen. Im Dezember 2023 zählte sie weniger Arbeitslose als noch im November.

Essen Die Zahl der Arbeitslosen ist zum Jahresende leicht gefallen. Allerdings zeichnet eine aktuelle Unternehmensumfrage ein äußerst düsteres Bild.

Der Arbeitsmarkt in Essen zeigt sich zum Jahresende 2023 recht solide. Im Dezember nahm die Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat erneut leicht ab. Konkret heißt das: 31.533 Essenerinnen und Essener waren ohne Job. Das sind 212 weniger als im November. Die Arbeitslosenquote fiel leicht, um 0,1 Punkte auf 10,4 Prozent. „Den wirtschaftlich schwierigen Zeiten zum Trotz endet das Arbeitsmarktjahr mit einem erneuten Rückgang der Arbeitslosigkeit“, erklärte Andrea Demler, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Essen.

Unternehmen in Essen melden weniger freie Stellen

Allerdings hinterlässt die schwache Konjunktur auch am Essener Arbeitsmarkt ihre Spuren. So lagen die Arbeitslosenzahlen vor einem Jahr deutlich unter dem jetzigen Stand. Im Dezember 2022 gab es rund 1300 Arbeitslose weniger. Aktuell sind die Unternehmen bei Neueinstellungen zurückhaltender und melden der Arbeitsagentur weniger freie Stellen.

So hat die Behörde momentan 3800 freie Stellen im Bestand. Das sind 750 weniger als vor einem Jahr. Dennoch, so Demler, seien die Aussichten für Jobsuchende in Essen weiterhin gut. Die meisten Jobangebote gibt es im Medizinbereich, in der Logistik- und Verkehrsbranche und im Handel.

Umfrage zeigt düsteres Bild in den Unternehmen

Aktuell zeichnet der Essener Unternehmensverband (EUV) derweil ein düsteres Bild in der Metall- und Elektroindustrie. Bei seiner Befragung zusammen mit dem Landesverband Metall NRW hätten über 40 Prozent der Betriebe angegeben, dass sie von rückläufigen Geschäften in den nächsten Monaten ausgehen. EUV-Hauptgeschäftsführer Ulrich Kanders spricht von einem „beinahe katastrophalen“ Ergebnis. Auch die Umfrage hat ergeben, dass die Unternehmen in den kommenden Monaten weniger neue Mitarbeiter einstellen wollen als noch zuletzt. Jeder fünfte Betrieb plane für die kommenden Monate sogar Entlassungen.

Auch wenn bei der Umfrage nicht nur unter Essener Unternehmen teilnahmen, betont Kanders: „Unsere aktuelle Umfrage macht deutlich, dass nicht nur NRW-weit, sondern auch unsere Essener Metall- und Elektrobetriebe leider immer noch nicht aufatmen können, sich ihre Lage im Vergleich zum Vorjahr gar verschlechtert hat.“ Schuld seien hohe Energiepreise, Handelsunsicherheiten auf dem Weltmarkt, der anhaltende Arbeitskräftemangel, internationaler Wettbewerbsdruck, Bürokratie und Lieferkettenprobleme. „Sie bleiben die unliebsamen, ständigen Begleiter“, meint Kanders.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen