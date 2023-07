Essen: Schreiender Mann erbeutet leere Cola-Flasche

Essen. Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Essen-Borbeck ist am Samstag eine gehbehinderte Frau angegriffen worden. Sie wollte gerade Pfand wegbringen.

Ein unbekannter Mann hat am Samstag (22. Juli) eine gehbehinderte Frau (68) angegriffen. Seine Beute: eine leere Cola-Flasche.

Die Frau fuhr in den Mittagsstunden mit ihrem Elektromobil über den Parkplatz eines Discounters am Wolfsbankring im Essener Stadtteil Borbeck. Sie wollte zum Pfandautomaten. Plötzlich kam ihr ein augenscheinlich sehr aufgebrachter Mann entgegen. Er schrie die Frau in einer Sprache an, die die Frau nicht verstand, und versuchte, nach ihrem Rucksack zu greifen.

Zeugen kamen der Frau zu Hilfe

Die Frau hielt ihren Rucksack fest, da griff der Täter die Frau an. Der Mann schlug sie mehrfach, die Frau wurde dabei leicht verletzt. Zwei Zeugen kamen der Frau zu Hilfe, da flüchtete der Mann mit dem Pfandflaschen-Beutel des Opfers. Er rannte mit einer leeren Cola-Flasche in Richtung der Innenstadt von Borbeck.

Der unbekannte Täter ist etwa 60 Jahre alt, graue Haare, 1,65 Meter groß. Er wirkte südländisch, trug einen blauen Pulli und eine helle Hose. Hinweise nimmt die Polizei entgegen: 0201-8290.

