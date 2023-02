Essen: Schnupperpraktika für Schüler in den Osterferien

Bei der Oster-Rallye (3. bis 6. April) können Schüler in vier Betrieben in 20 Ausbildungsberufe schnuppern, wie hier zum Beispiel bei Verallia Deutschland in Essen.

Essen. Im April können Schülerinnen und Schüler in insgesamt 20 Ausbildungsberufe schnuppern. Was verbirgt sich hinter der IHK Oster-Ralllye?

„Was will ich eigentlich später beruflich machen?“, ist eine Frage, die Jugendliche beschäftigt. Durch die Pandemie sind viele Praktika entfallen. Doch die Industrie- und Handelskammer (IHK) will mit einem Pilot-Projekt Abhilfe schaffen. Von Montag, 3. April, bis Donnerstag, 6. April (erste Osterferienwoche), bietet sie Schülerinnen und Schülern Praktika in Ausbildungsberufen an.

Die Schülerinnen und Schüler können an den vier Tagen in insgesamt 20 Ausbildungsberufe innerhalb von vier größeren Betrieben schnuppern. Beim Pilot-Projekt machen folgende Betriebe mit: Sparkasse Essen (Montag), Verallia Deutschland AG (Dienstag), Theater und Philharmonie (Mittwoch) und die Noweda Apothekergenossenschaft.

Pro Tag ein Betrieb – Kandidaten bewegen sich in Vierergruppen

Die Praktika lassen sich in kaufmännische, gewerblich-technische als auch um künstlerisch-kreative Berufe einordnen. Das sind zum Beispiel Bankkaufmann, Bühnenbildner, Fachinformatiker, Mechatroniker oder Veranstaltungskaufmann/frau.

Die Kandidaten gehen pro Tag in jeweils einen Betrieb. Simone Stachelhaus von der IHK erklärt: „Die Teilnehmenden durchlaufen in einer Vierergruppe gemeinsam die einzelnen Praktikumsstationen.“

Die inhaltliche Koordinatorin Jessica Hallmann erklärt, dass die IHK den Jugendlichen eine Orientierung geben möchte und die Schülerinnen und Schüler durch die Praktika sich umschauen und sortieren können. „Jugendliche haben eventuell eine verblümte Vorstellung von einem bestimmten Beruf und sehen dann, dass es in der Realität ganz anders aussieht. Oder sie lernen einen spannenden Beruf kennen, den sie ursprünglich als langweilig eingeschätzt hätten.“

Bewerben kann man sich bis Freitag, 3. März

Wenn das Projekt gut angenommen werde, gedenke die IHK solche Rallyes häufiger anzubieten. Betriebe, die Auszubildende suchen, dürften sich dann auch für die Rallye bewerben.

Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens 16 Jahre alt sein und bewerben sich bis Freitag, 3. März, über ein kurzes Formular bei der IHK.

Für weitere Informationen: https://www.ihk.de/meo/aus-und-weiterbildung

