Essen. Die Essen Marketing GmbH geht davon aus, dass es die bei Feierfans beliebte Schmankerl Hüttn bei Essen on Ice auch in Zukunft geben wird.

Essen: Schmankerl Hüttn soll auch künftig Partyfans locken

Gute Nachricht für alle Partyfreunde: Die österreichische Schmankerl Hüttn im Rahmen von Essen on Ice auf dem Kennedyplatz wird es wohl auch in Zukunft geben. Davon geht man zumindest bei der Essen Marketing GmbH (EMG) aus. Besucher hatten die Sorge geäußert, dass es die Hütte künftig nicht mehr geben werde.

Die Woche über wird die Schmankerl Hüttn am Rande der Eisbahn meist zur Stärkung nach dem Schlittschuhlaufen oder Rodeln genutzt, am Wochenende wird sie zur gut besuchten Partyzone. Mit einer Mischung aus Après Ski und Mallorca-Party zieht sie Feierfans jeden Alters an.

Ein Ende des Angebots sei nicht angedacht. „Natürlich müssen die Verträge immer wieder neu ausgehandelt werden, aber das ist ja eine erfolgreiche Veranstaltung“, sagt EMG-Sprecherin Ina Will.

Samstags wird die Schmankerl Hüttn zur Partyzone

Die EMG sei zwar Veranstalter von Essen on Ice, das in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Sie arbeite aber mit der Bergmann-Eventgastronomie aus Berlin zusammen. Die Hütte gebe es seit 13 Jahren als gastronomisches Angebot während Essen von Ice. Laut Uwe Draber von der Bergmann-Eventgastronomie passen rund 300 Gäste in die Hütte. Vor allem an den Samstagen und den Montagen, an denen es Travestie-Veranstaltungen im Rahmen von „Gays on Ice“ gibt, sei die Hütte in der Regel ausgebucht.

Uwe Draber kann auf ein Team von 17 Mitarbeitern in Küche, Imbissbereich und Service zurückgreifen, die im Schichtdienst arbeiten. Die Essener Veranstaltung sei die größte und erfolgreichste dieser Art, die man organisiere. Kleinere Veranstaltungen gebe es inzwischen in Leipzig und Dresden.

Ein Drittel der Tische steht für den spontanen Besuch der Hütte zur Verfügung

Die Tische in der Schmankerl Hüttn, die österreichische Spezialitäten anbietet, sind laut Draber schon ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht. „Damit auch Gäste eine Chance haben, die spontan vorbeikommen, können jetzt nur noch zwei Drittel der Tische reserviert werden“, erklärt er. Die Hütte ist bis zum Ende von Essen on Ice am 8. März täglich von 11 bis 24 Uhr geöffnet, bei Bedarf auch länger.