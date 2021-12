Essen schließt Sicherheitslücke: Onlinedienst wieder bereit

Essen. Wo sind Testzentren, wie ist die Corona-Lage? Das erfährt man wieder beim Onlinedienst der Stadt Essen. Die hat Sicherheits-Updates installiert.

Die zuletzt eingeschränkt erreichbaren Online-Dienste der Essener Stadtverwaltung stehen seit Donnerstag (16.12.) wieder zur Verfügung. Wie die Stadt mitteilt, habe man die erforderlichen Sicherheits-Updates erfolgreich installiert, so dass beispielsweise das Corona-Dashboard der Stadt sowie die Übersicht der Corona-Teststellen im Stadtgebiet und weitere Dienste im Geoportal der Stadt Essen nun wieder zur bereitstehen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte in einer Mitteilung vor einer gravierenden Sicherheitslücke in der Software Log4j der Firma Java gewarnt. Betroffen waren davon auch kurzzeitig Kartenanwendungen auf Basis der ESRI-Software unter www.essen.de.

