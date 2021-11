Essen: Schlechtes Versteck - Tankstellenräuber geschnappt

Ihr Versteck nach der Tat lag offenbar zu dicht am Tatort: Die Polizei Essen hat zwei Männer festgenommen, die in Kray an der Straße Am Zehnthof eine Tankstelle überfallen hatten.

Essen. Die Polizei Essen hat nicht lange gebraucht, um zwei Tankstellenräuber in Kray ausfindig zu machen. Die Täter machten es der Polizei leicht.

Zwei Tankstellenräuber sind am Dienstagabend (16. November) nicht weit gekommen. Sie hatten gegen 21.45 Uhr an der Straße Am Zehnthof eine Tankstelle betreten und die Kassiererin gefordert, ihnen aus der Kasse Bargeld zu geben. Die Täter hatten einen Schlagstock dabei und drohten der Frau.

Mit ihrer Beute – Bargeld und Zigaretten – rannten die Täter weg, doch Zeugen, die an der Tankstelle standen, sahen genau, wohin die Täter flüchteten: in Richtung Marienstraße, 200 Meter entfernt.

Sie versteckten sich in einem Haus ganz in der Nähe des Tatorts

Dort verschanzten sie sich in einem nahe gelegenen Haus – so war es für die Polizei nicht schwer, die Räuber nur kurze Zeit später in einer Wohnung des Hauses festzunehmen. Die Beute befand sich in der Wohnung. Die Täter sind 20 und 23 Jahre alt, einer ist deutsch-libanesisch, der andere deutsch. Der Deutsche hat keinen festen Wohnsitz.

