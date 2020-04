Essen: Schläger gehen auf 21-Jährigen los und verletzen ihn

Nach einem brutalen Angriff auf einen 21-Jährigen in Essen-Haarzopf fahndet die Polizei nach zwei Unbekannten.

Essen. Nach einem Angriff zweier Unbekannter in Haarzopf fahndet die Essener nach den Tätern. Sie rissen ihr Opfer zu Boden, traten und schlugen zu.

Zwei Unbekannte haben einen 21-Jährigen in Essen-Haarzopf angegriffen, geschlagen und getreten. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, wollte der Mann am Dienstag gegen 22.50 Uhr auf der Humboldtstraße, nahe der Einmündung Harscheidweg, seinen Motorroller abschließen, als ihn die beiden Männer hinterrücks angriffen. "Sie rissen den jungen Mann zu Boden, schlugen und traten ihn", sagt Polizeisprecherin Bettina Wehram. Als der 21-Jährige um Hilfe rief, ließen sie von ihm ab und flohen in Richtung Fulerumer Straße.

Die beiden Unbekannten sollen etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Beide waren dunkel gekleidet und trugen eine rote Basecap. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 34 zu melden.

