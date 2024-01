Essen: Scheinbar Hilfloser schlägt nach Bundespolizisten

Essen. Ein 57-Jähriger lag betrunken auf dem Boden des Essener Hauptbahnhofs. Als Einsatzkräfte seinen Rucksack durchsuchten, wurde er aggressiv.

Von wegen Notlage: Ein augenscheinlich hilfloser Mann hat im Essener Hauptbahnhof mit der Faust nach einem Bundespolizisten geschlagen. Wie sich herausstellte, war der Wohnungslose, der am Boden lag, nicht nur aggressiv, sondern mit über zwei Promille auch reichlich alkoholisiert. Zudem suchte die Essener Staatsanwaltschaft wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach dem 57-Jährigen.

Wie die Bundespolizei am Donnerstag berichtete, hatte ein Zeuge Beamte auf den Mann hingewiesen. In der Zwischenebene zu dem Bahnsteig zu Gleis 7-10 lag er auf dem Boden. Zudem kümmerten sich Bahnmitarbeiter, die bereits einen Rettungswagen bestellt hatten, um den 57-Jährigen, der nach Erkenntnissen der Polizei in der Vergangenheit bereits Rettungskräfte mit einem Messer bedroht hatte.

Auf Nachfrage gab der Mann an, dass er Alkohol getrunken habe und keinen Rettungswagen benötigen würde. Zur Eigensicherung durchsuchten die Polizisten den Rucksack des Wohnungslosen. In diesem Moment ballte er die Faust und schlug unvermittelt in die Richtung des Gesichtes eines Polizisten, der dem Angriff aber ausweichen konnte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und einer Untersuchung durch den Polizeiarzt brachten die Bundespolizisten den 57-Jährigen ins Gewahrsam Essen. Er wird sich nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der versuchten Körperverletzung verantworten müssen.

