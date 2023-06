Essen: Scheidender Schulchef bleibt sauer auf NRW-Politik

„Die Bildungspolitik in NRW wird von Ideologen, Juristen und vom Finanzminister gemacht“: Lothar Hesse leitete 13 Jahre lang das Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck.

Essen. Porträt: Was Lothar Hesse geprägt hat, wieso er Lehrer wurde. Das Don-Bosco-Gymnasium in Borbeck verabschiedet seinen langjährigen Schulleiter.

Lothar Hesse (65), Leiter des Don-Bosco-Gymnasiums in Borbeck, geht in den Ruhestand. Damit enden 37 Jahre im aktiven Schuldienst, 13 davon am Don Bosco. Herr Hesse, warum sind Sie Lehrer geworden?

„Weil ich besser sein wollte als die Lehrer, die ich selbst hatte“, sagt Hesse wie aus der Pistole geschossen. Die Generation von Pädagogen, die Hesse, Jahrgang 1958, noch selbst erlebte, „war wenig zugewandt, es fehlte die Beziehungsebene.“ Und er habe selbst noch erlebt, dass Schüler geschlagen wurden.

Als Schüler hatte Hesse noch selbst erlebt, dass Lehrer Kinder schlagen

Nur etwas besser machen zu wollen als andere – das reicht natürlich nicht aus, um ein Berufsleben lang Erfüllung zu finden. Hesse beschreibt seine eigene Jugend als „stark geprägt von der katholischen Jugendarbeit, mit 15 war ich Gruppenleiter und habe unter anderem Ferienfreizeiten organisiert.“ Entsprechend früh wusste er, dass er Lehrer werden will, „gegen den Willen meines Vaters, aber ich habe mich durchgesetzt.“ Aufgewachsen ist er in relativ einfachen Verhältnissen in der Gegend rund um Engelskirchen, der Vater einfacher Beamter, die Mutter Hausfrau, „und ich hab’ die Pullis von meinem großen Bruder aufgetragen, in den Urlaub fuhren wir nicht. Aber es reichte vollkommen aus.“

Dass Hesse, aus einem gläubigen Haushalt stammend, sich stets leiten ließ von christlichen Werten, entnimmt man seinem Lebenslauf. Ausschließlich an christlichen Schulen hat Hesse gearbeitet. Das Referendariat absolvierte er an einer katholischen Ordensschule in Neuss, dann verbrachte er erste Jahre in Essen (1986 – 2004) als Lehrer an der katholischen Ordensschule BMV in Holsterhausen, anschließend Vize-Schulleiter an einer katholischen Schule in Jülich, und schließlich, ab 2010, Schulleiter von Don Bosco, der katholischen Ordensschule. Studiert hatte er in Köln, seine Unterrichtsfächer sind Mathe und Physik.

„Die Herausforderungen sind nicht weniger geworden“

„Es war eine erfüllende Zeit“, sagt Hesse, „die Herausforderungen sind nicht weniger geworden.“ Nicht zuletzt die Corona-Jahre hätte die Liste der Schülerinnen und Schüler, die besondere Unterstützung und Hilfe benötigen, stark anwachsen lassen. „Früher“, sagt Hesse und schüttelt den Kopf, „hätte ich mir nie ausmalen können, dass Depression eine Krankheit ist, die auch Kinder haben können.“

Das Leitmotiv des Salesianer-Ordens, dass niemand so schnell aufgegeben werden soll, hat Hesse in den Alltag mit 800 Schülerinnen und Schülern, mit 69 Lehrerinnen und Lehrern integriert, so gut es geht. „Das Wichtigste war und ist die Arbeit am Menschen. Nur mit einer guten Bindung zwischen Schüler und Lehrer fällt das Lernen leicht.“ Ein paar Maßnahmen, mehr als bloße Gesten, führte Hesse im Schulalltag ein: Bei der Verleihung der Abiturzeugnisse wird auch das soziale Engagement genannt, das die jeweiligen Schüler leisten. Und es gibt Ehrungen für Jugendliche, die besondere schulische Leistungen erbracht haben – nicht gedacht als Teil einer Elitenförderung, sondern hervorgehoben werden auch jene, die sich besonders gut entwickelt haben. „Die Botschaft ist, dass sich Anstrengung lohnt.“

Doch manchmal, Hesse erlebte und erlebt es täglich, ist die Arbeit ein Kampf gegen Windmühlen. „Die Bildungspolitik“, wettert der scheidende Schulleiter, „hatte in den letzten Jahrzehnten keinen Stellenwert, wird systematisch vernachlässigt. Bildungspolitik wird von Ideologen gemacht, von Juristen und vom Finanzminister.“ Der Alltag werde zunehmend erschwert durch bürokratische Hürden und kurzfristiges Denken und Handeln in Düsseldorf. „Nehmen Sie nur die iPads für alle“, sagt Hesse, „sie werden mit großem Aufwand angeschafft, doch wer die Geräte dann in der Schule verwaltet und sich kümmert, das wird nicht mitbedacht.“ Die Folge: Die so genannten Entlastungsstunden, die Hesse jenen Lehrerinnen und Lehrern geben muss, damit diese die Geräte verwalten, fallen aus „zum Beispiel für interessante AGs.“

Die größte Herausforderung: der geplante Amok-Anschlag auf das Don Bosco im Mai 2022

Seine größte Herausforderung in 13 Jahren Don Bosco: Zweifellos war das der geplante Anschlag eines Schülers auf die Schule im Mai 2022 mit selbst gebauten Waffen. Don Bosco war bundesweit in den Schlagzeilen, noch heute gibt es Jugendliche, die unter den Folgen leiden. „So etwas können Sie nicht einstudieren. So etwas passiert, und Sie müssen es so gut regeln, wie Sie können. Ich glaube“, sagt Hesse, „wir haben es als ganze Schule insgesamt ganz gut gemeistert.“

Im August, wenn das neue Schuljahr beginnt, wird Hesse verabschiedet. Ihm folgt Jens Bette, derzeit noch Oberstufenkoordinator am bischöflichen Mariengymnasium in Essen-Werden. Hesse wünscht seiner Schule, „dass das Leitbild der Salesianer, keinen vorschnell zurückzulassen, weiterbesteht. Und deutliche bürokratische Entlastung für die Schulleitung.“ Hesse selbst, verheirateter Vater von zwei erwachsenen Kindern, plant künftig mehr Zeit für seine Hobbies ein: das Klavierspielen und die christliche Archäologie. Und die NRW-Schulpolitik, wird er sie als Pensionär künftig ignorieren? Hesse lacht: „Nein, ich werde mich weiter aufregen.“

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen