Essen: Scheibe von Radarwagen zerstört - Polizei ermittelt

Essen. Bei einem Einsatz an der B224 sind zwei städtische Mitarbeiter mit dem Schrecken davongekommen. Plötzlich ging eine Scheibe ihres Autos kaputt.

Auf rätselhafte Weise ist am Montagabend in Essen eine Scheibe eines städtischen Radarwagens im Einsatz zu Bruch gegangen. Die Polizei ermittelt wegen einer "Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug". Hinweise auf einen vorsätzlichen Anschlag gebe es bislang nicht. Auch nicht auf angebliche Schüsse, die auf das Auto abgegeben worden sein sollten, sagte Polizeisprecherin Judith Herold. Entsprechende Gerüchte sind offenbar bereits im Umlauf.

Das Fahrzeug hatte am Rande der Gladbecker Straße zwischen Straßenstrich und Bamlerstraße gestanden, um Raser zu blitzen, als es nach Angaben der beiden städtischen Mitarbeiter an Bord plötzlich einen lauten Knall gegeben habe und eine der Scheiben geborsten sei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 20.53 Uhr wurde die Polizei alarmiert, die den Wagen für weitere Untersuchungen sicherstellte. Die beiden Insassen gaben laut Judith Herold zu Protokoll, dass ihnen nichts Verdächtiges in der Form aufgefallen sei, dass jemand womöglich einen Stein in ihre Richtung geworfen haben könnte. Nicht auszuschließen sei auch, dass "ein vorbeifahrendes Auto etwas aufgeschleudert hat", so Herold. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.