Essen: Säugling mit Drehleiter aus brennendem Haus gerettet

Ein Kellerbrand an der Gertrudisstraße brachte neun Bewohner, darunter fünf Kinder in eine gefährliche Situation.

Essen. Ein Kellerbrand im Essener Nordviertel schnitt neun Bewohnern den Rettungsweg durchs Treppenhaus ab. Drehleitern kamen zum Einsatz.

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Gertrudisstraße im Nordviertel mussten am Freitag nachmittag (16.9.) neun Bewohner von der Feuerwehr gerettet worden, darunter fünf Kinder, eines davon im Säuglingsalter. https://www.waz.de/staedte/essen/blaulicht/

Alle Bewohner mussten per Drehleiter aus dem Haus befreit werden. Nach Angaben der Feuerwehr war das gesamte Treppenhaus so verraucht, dass für die Menschen kein Durchkommen mehr war.

Über die Balkone mussten Bewohner aus dem Brandhaus gerettet werden. Foto: Justin Brosch

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war nach Angaben der Feuerwehr bereits eine starke Rauchentwicklung aus mehreren Fenstern sowie den Kellerfenstern des viergeschossigen Gebäudes zu sehen. Mehrere Menschen auf der Vorder- und der Rückseite des Gebäudes machten auf sich und ihre Lage aufmerksam.

Feuerwehr musste an der Vorder- und Rückseite des Hauses tätig werden

Umgehend sei die Rettung über zwei Drehleitern eingeleitet worden, im Treppenraum wurde kontrolliert, ob sich noch weitere Personen im Haus aufhalten. Auf der Gebäudevorderseite konnte die Feuerwehr zwei Erwachsene und zwei Kinder mit Hilfe einer Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss retten. Auf der Rückseite des Gebäudes wurden zeitgleich über eine weitere Drehleiter zwei Erwachsene, zwei Kinder und ein Säugling aus dem dritten Obergeschoss vom Balkon gerettet. Verletzt wurde niemand.

Im Anschluss wurde der bereits weit entwickelte Brand mit zwei Strahlrohren bekämpft. Am späten Nachmittag liefen noch Nachlöscharbeiten sowie Lüftungsmaßnahmen. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

