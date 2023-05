„Zug fällt aus“ heißt es am Montagmorgen (15. Mai) auf der großen Anzeigetafel in der Halle des Essener Hauptbahnhofs.

Bahnverkehr Essen: S1 fällt am Montag trotz des abgesagten Streiks aus

Essen. Trotz des abgesagten Bahnstreiks ist es am Montagmorgen (15. Mai) in Essen zu Zugausfällen gekommen. Betroffen ist die S1.

Obwohl der Warnstreik im Fern- und Regionalverkehr abgesagt worden ist, herrschte im Essener Hauptbahnhof am Montagmorgen (15. Mai) deutlich weniger Betrieb. Offenbar hatten viele Reisende für Montag und Dienstag bereits anders geplant. Zu Zugausfällen kommt es in Essen trotz des abgesagten Streiks: Die wichtige S-Bahnlinie S1 fällt an diesem Montag komplett aus.

Anzeige auf Bahnsteig 7: „Wir bitten um Entschuldigung“ heißt es wegen des Ausfalls der S1. Foto: GN

Die Deutsche Bahn begründet dies mit den Streikauswirkungen. „Wir mussten innerhalb von 24 Stunden den Zugverkehr neu planen“, erklärt ein Bahnsprecher. Und fügt hinzu: „Es ist uns nicht gelungen, alle Schichten komplett zu besetzen.“

Auf der großen Anzeigetafel in der Halle des Hauptbahnhofs aber auch an Bahnsteig 7 wurden die Fahrgäste der S1 über den Zugausfall informiert.

Die S1 zählt zu den wichtigsten S-Bahn-Linien im Ruhrgebiet. Von Essen aus fahren die S1-Züge nach Osten über Bochum nach Dortmund und in westlicher Richtung über Mülheim, Duisburg und Düsseldorf nach Solingen.

Dass viele Fahrgäste am Montag gar nicht erst zum Hauptbahnhof gekommen waren, bekamen auch die Geschäfte zu spüren. „Es ist viel weniger los heute“, bestätigte die Kassiererin eines Drogeriemarktes.

