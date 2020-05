Essen: Ruhestörung endet für 30-Jährigen im Polizeigewahrsam

In einer Haarzopfer Kleingartenanlage mussten Polizisten zum Schlagstock greifen.

Essen. Mehrere aggressive Männer sollen einen Kleingartenpächter in Haarzopf bedroht haben. Als Polizisten eintrafen, kam es zu körperlicher Gewalt.

Eine Ruhestörung in einer Kleingartenanlage in Essen-Haarzopf hat am Sonntag für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Ein 30-Jähriger landete schließlich im Gewahrsam.

Wie die Behörde am Montag berichtete, wurden die Beamten gegen 23.40 Uhr zur Eststraße alarmiert. Der Pächter eines Gartengrundstückes hatte die Polizei benachrichtigt, weil mehrere Männer im Nachbargarten laut Musik hörten und ihm gegenüber aggressiv waren, als er sie um Ruhe bat.

Doch auch gegenüber den Polizeibeamten traten die Männer bedrohlich auf. Sie wirkten alkoholisiert und weigerten sich, ihre Personalien anzugeben. Als die Beamten gerade die Personalien eines 32-Jährigen feststellen wollten, hob ein 30-Jähriger eine Sitzbank auf und ging damit auf die Polizisten zu.

Polizisten setzten Pfefferspray gegen Angreifer ein

Die drei anderen Männer hielten den 30-Jährigen jedoch zurück, bis dieser die Bank fallen ließ. Nun ging der Mann jedoch mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu, sodass ein Polizist Pfefferspray gegen die Angreifer einsetze. Der 32-Jährige versuchte daraufhin einen Polizisten zu schlagen, was dieser jedoch mit Hilfe des Einsatzmehrzweckstockes verhindern konnte.

Während der 30-Jährige mit Handfesseln fixiert wurde, ergriff der 32-Jährige die Flucht. Der 30-Jährige war weiterhin aggressiv, wehrte sich gegen die Fixierung und schlug um sich. Auch hier mussten die Beamten den Schlagstock einsetzen, um den Widerstand zu brechen, berichtete die Behörde. Auf der Polizeiwache fiel ein Alkoholtest bei dem 30-Jährigen positiv aus. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Die Ermittlungen, auch gegen den 32-Jährigen, dauern an.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.