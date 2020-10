Essen-Rüttenscheid: Probleme mit neuer Verkehrsregelung

Die Beschilderung an der Baumstraße/Witteringstraße: Die Einbahnstraßenregelung führt zu Kritik.

Essen-Rüttenscheid. Eine umstrittene Einbahnstraßenregelung in Rüttenscheid führt zu Problemen. Nun plant die Stadt eine Verkehrszählung.

Neue Einbahnstraßenregelungen gelten seit dem Sommer auf einem Teilstück der Witteringstraße. Nachdem sich anfangs viele Autofahrer nicht an die Vorgaben hielten, sind die Verstöße inzwischen zwar deutlich geringer. Aber ganz offensichtlich entstehen nun neue Probleme, und zwar auf der Baumstraße.

Beschwerden von Bürgern aus Essen-Rüttenscheid

Blick zurück: Mit der neuen Fahrradtrasse auf der Strecke zwischen Südviertel und Frohnhausen hat die Stadt die Regelungen für die Witteringstraße im Bereich zwischen Baumstraße und Von-Schmoller-Straße verändert. Dort gelten seither zwei Einbahnstraßenregelungen: Mit Ausnahme der Radfahrer ist nach Angaben der Stadt auf der Witteringstraße ein Geradeausfahren in Richtung Rüttenscheider Straße ab dem Einmündungsbereich der Baumstraße nicht mehr zulässig. In Gegenrichtung dürften ab dem Kreuzungsbereich Witteringstraße/Von-Schmoller-Straße ausschließlich Radfahrer in Richtung Rellinghauser Straße unterwegs sein.

Schon recht bald nach Einführung der neuen Regeln gingen bei der Polizei zahlreiche Beschwerden aus der Bevölkerung ein, so eine Sprecherin. Die Bürger hätten moniert, dass sich eine ganze Reihe von Autofahrern nicht an das neue Regelwerk halten würden. Daraufhin seien vermehrt Kontrollen erfolgt. Es habe eine ganze Reihe von Verstößen gegeben, eine genaue Anzahl sei allerdings nicht erfasst worden.

Stadt hat zusätzliche Hinweisschilder aufgestellt

Radtrasse im August eröffnet Die Fahrradachse vom Südviertel nach Frohnhausen wurde Mitte August ihrer Bestimmung übergeben. Die Route führt unter anderem durch die Witteringstraße, Kahrstraße, Gemarkenstraße sowie Menzelstraße und Keplerstraße. Anschließend schlängelt sie sich über die Breslauerstraße, Mainzer Straße sowie die Frankfurter Straße und Busehofstraße bis zur Kerckhoffstraße.

Die Stadt wiederum reagierte schließlich, stellte neben Absperrungen auch zusätzliche Hinweisschilder auf. Zudem sei auch durch Grünschnittarbeiten dafür gesorgt worden, dass bestehende Schilder besser sichtbar seien, so Pressereferent Patrick Opierzynski. Doch nun beobachte man, dass Autofahrer verstärkt die Baumstraße benutzen würden. Dabei sollte der Durchgangsverkehr eigentlich eine andere Verbindung wählen, die über die Frederikenstraße, Klarastraße und Zweigertstraße führe oder auch über die Hohenzollernstraße. Das Amt für Straßen und Verkehr plane jetzt eine Verkehrszählung für die Baumstraße. Gegebenenfalls müsse über eine veränderte Verkehrsführung nachgedacht werden. Das sei aber wiederum ein Thema, mit dem sich die Bezirksvertretung befassen müsse.

Mit großem Interesse erwartet Oliver Ottmann, Vorsitzender des Bürgervereins Rüttenscheid, die Resultate. Denn er hat in den vergangenen Wochen mehrfach Kritik von Anwohnern der Witteringstraße zu hören bekommen. Sie würden, wie er berichtet, die Einbahnstraßenregelungen sehr stark bemängeln und nach deren Nutzen fragen.