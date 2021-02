Essen-Rüttenscheid: Freie Theaterbühne bietet Online-Kurse

Essen-Rüttenscheid. Die freie Theaterszene steckt wie viele andere Branchen in Nöten. Eine Bühne in Essen-Rüttenscheid hat ein Digital-Angebot auf die Beine gestellt.

Wandlungsfähig müssen Schauspieler sein, sich stets auf neue Rolle einlassen. Nun hat sich das Theater Rü-Bühne den Lockdown-Gegebenheiten angepasst und auf Online-Kurse umgeschaltet.

Themen wie Freiheit und Träume stehen für Jugendliche auf der Agenda

Als die Theater im vergangenen Frühjahr wieder öffnen durften, immer unter Einhaltung von Hygieneregeln, hatten die Akteure im Rüttenscheider Girardethaus schnell ein umfangreiches Programm aufgelegt. Einige Monate lang waren Proben und Treffen möglich, die Theaterpädagogen mit dem Zuspruch zufrieden - bis die Bühne wie die gesamte Branche Mitte Dezember dann wieder schließen musste.

Derweil haben die Organisatoren nach Chancen und Perspektiven Ausschau gehalten und waren von dem festen Willen getragen, weiterzumachen, betont Rosalie Linneweber, die zwei Jugendgruppen (ab 15 Jahren) in der Rü-Bühne leitet. Eine von ihnen hat sich zu einem festen Kreis entwickelt, der per Videochat ein neues Stück vorbereitet. Auch wenn noch nicht klar ist, wann eine Aufführung möglich sein wird, haben die Jugendlichen großen Spaß, erklärt Linneweber.

Die andere Gruppe befasst sich mit Themen wie Freiheit und Träume, steht mit den Planungen noch ganz am Anfang. Gerade hier „könnten wir noch einen Zuwachs an Mitwirkenden gut gebrauchen“. Die Kurse können eine willkommene Abwechslung vom Alltag in Lockdown-Zeiten bieten, wirbt Linneweber für das Angebot und hebt zugleich auch hervor, dass Kreativität und Fantasie im Mittelpunkt stehen.

Marionettenspiel auf ganz ungewöhnliche Weise austesten und erleben

Für die Rü-Kids, gemeint sind Kinder ab zehn Jahren, bietet Severin Roth ebenfalls ein digitales Format an. Bei dem Stück, um das es sich hier dreht, spielen Prinz und Prinzessin wichtige Rollen, doch zum Ensemble können noch weit mehr Mitspieler gehören. Eigene Ideen und Vorschläge der jungen Teilnehmer seien immer willkommen, so Roth. Zudem biete die Bühne ein digitales Marionettentheater, das er gemeinsam mit seiner Kollegin Celina-Naomi Coenen gestalten werde. Am Ende soll ein Video produziert und auf Youtube eingestellt werden.

Eine Gruppe von Erwachsenen hat ihr Treffen ins Internet verlagert und möchte nun noch weitere Theaterfans ab 18 Jahren bei sich aufnehmen. Ein Stück aufzuführen, stehe hier weniger in Rede, vielmehr wollen die Teilnehmer mit szenischen Lesungen beispielsweise ihre Stimmen und ihre Sprache schulen oder auch Atemtechniken ausprobieren. Texte schreiben stehe ebenso auf der Agenda. Ganz vorsichtig plane man derzeit für Juni und Dezember eine Werkschau, so Roth. Ob sie sich durchführen lasse, sei natürlich ungewiss.

Die Kosten für Rü-Kids-Kurse betragen 45 Euro pro Person und Monat (das Marionettenspiel ist kostenlos, da es mit Geldern des Kulturrucksacks gefördert wird, Jugendliche und Erwachsene zahlen jeweils 50 Euro.

Kontakt: kurse@ruebuehne,de, 0176/63158682