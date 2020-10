Seit über drei Jahren dauern nun schon die Arbeiten der Stadtwerke für rund 370 Meter neue Abwasserleitungen in der Paulinenstraße an. Die Anwohner sind von der Dauerbaustelle genervt und sehnen sich ein Ende. Bis Jahresfrist sei damit zu rechnen, teilt der Vorsorger mit, bis zum Abschluss der Arbeiten in der benachbarten Rosastraße werde es aber wohl bis Ende Februar 2021 dauern.

Gehwege und Grünflächen in Straßen des Essener Stadtteils Rüttenscheid wiederherstellen

Die Verlegearbeiten im Erdreich der Paulinenstraße seien weitestgehend beendet, so ein Stadtwerke-Sprecher. Schwierige Bodenverhältnisse als auch das Vorfinden von Versorgungsleitungen, die in keinen Karten auftauchten, hatten zu massiven Schwierigkeiten geführt, als die neuen Wasserrohre verlegt werden sollten. Nun wollen die Stadtwerke in den nächsten Wochen die Oberfläche des gesamtes Baubereiches wiederherstellen. Beispielsweise werde dafür gesorgt, dass Abschnitte des Bürgersteigs, die gebraucht werden, damit Busse ausreichend Platz haben, wieder den Fußgängern zur Verfügung stünden. Darüber hinaus sollen Gehwege in Stand gesetzt und Grünflächen sowie Baumbeete erneuert werden. Angesichts der Jahreszeit komme eine Bepflanzung voraussichtlich erst im März in Betracht.

Die Baustelle Paulinen-/Rosastraße hat über lange Zeit die Anwohner genervt. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Im Falle der Rosastraße seien die Arbeiten im östlichen Bereich bereits beendet, allerdings müsse man noch rund 100 Meter Abwasserleitungen im westlichen Teil verlegen. Nach dem jetzigen Stand der Dinge gehen die Stadtwerke, so der Sprecher davon aus, dass bis Ende Februar 2021 das Projekt der Vergangenheit angehören wird. In dem Zeitraum sind auch die Arbeiten eingerechnet, damit die Straße wieder befahr- beziehungsweise benutzbar ist. Einschränkend meinte der Sprecher allerdings schon, dass das Vorhaben von der Witterung abhängig sei. Nach aktueller Lage wiederum sei Ende Februar aber eine realistische Perspektive.

Anwohner klagen seit vielen Monaten über Lärm und Schmutz

Seit vielen Monaten beschweren sich die Anwohner über Lärm, Schmutz vor ihrer Haustür und fehlende Parkplätze. Der Baulärm sei zeitweise so durchdringend, dass er selbst durch geschlossene Fenster zu hören ist und von der Vibration die Gläser im Schrank klirren würden, berichtet beispielsweise Björn Köller, Anlieger der Rosastraße. Als unerträglich erweise sich auch die gesamte Verkehrssituation. Man müsse mitunter bis zu 20 Minuten suchen, um einen Parkplatz finden, der dann noch weit entfernt von der Wohnung liege. Das sei vor allem für Familien mit kleinen Kindern besonders lästig. Köller weiß, wovon er spricht, seine Kinder sind 24 und fünf Monate alt.

Projekt wird deutlich teurer Zunächst waren die Stadtwerke nach eigenen Angaben von rund einer Million Euro an Kosten für das Projekt ausgegangen. Inzwischen gehe das Unternehmen aber von einem Betrag aus, der noch unter zwei Millionen Euro liege, so ein Sprecher. Die Kosten würden selbstverständlich nicht auf die Anwohner umgelegt, sondern seien Teil der Gesamtfinanzierung des Leitungsnetzes. Allerdings gebe es auch keine Zahlungen, um die Anlieger für die lange Bauzeit mit den entsprechenden Folgen zu entschädigen.

Debelts wohnt in der Rosastraße. Dort werde vor seinem Haus seit einem Jahr „gebohrt und gegraben“. Besonders belastend sei der andauernde Lärm einer Pumpe, die die Stadtwerke installiert hätten, um Grundwasser abzupumpen. Tag und Nacht bleibe das Gerät in Betrieb. Der Anwohner räumt durchaus ein, dass „man sich in einem belebten Stadtteil wie Rüttenscheid mit einer gewissen Geräuschkulisse arrangieren müsse“. Dennoch sei es, bei allem Verständnis für die Arbeiten wünschenswert, wenn diese endlich zum Ende kämen und „hier wieder etwas Normalität und Ruhe einkehrt.“ Brigitte Kosubke, die in der Ruthstraße lebt, ist „froh, dass nun das ganze Vorhaben zum Abschluss gebracht wird“. Zwischenzeitlich sei es eine „echte Zumutung gewesen“. Über drei Jahre müsse man nun schon die Belastung ertragen. Das hätte auch bei den anderen Anliegern für viel Ärger gesorgt. Kosubke berichtet allerdings auch von Gesprächen, die sie mit Bauleitern geführt habe. Von ihnen wisse sie, mit welchen Komplikationen die Stadtwerke zu kämpfen gehabt hätten. Dadurch habe sich das Kanalerneuerung so extrem lang hingezogen und zu den vielfachen Behinderungen geführt.

Autofahrer missachten geltende Verkehrsregeln

Weitere Anwohner monierten, dass ein ganzes Viertel über zwei Jahre lang vom regulären Straßenverkehr abgetrennt worden sei. Um aber dennoch zum gewünschten Ziel zu gelangen, hätten aus Verärgerung viele Autofahrer bestehende Einbahnstraßenregelungen missachtet. Das wiederum habe zu zahlreichen gefährlichen Situationen, vor allem für Fußgänger, geführt.

