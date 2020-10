Essen-Rüttenscheid. Die Stadt hat an der Kreuzung Kahr-/Goethestraße in Essen-Rüttenscheid die Ampel entfernt. Nun besteht Sorge um die Sicherheit der Fußgänger.

Zunächst mochte Hans-Jürgen Fuss seinen Augen nicht so recht trauen, als er eines Morgens in Höhe der Goethestraße auf die andere Seite der Kahrstraße wechseln wollte. „Jahrelang standen dort Ampeln zur Sicherheit der Fußgänger, doch nun sind sie verschwunden“, sagt der 72-Jährige. Die Stadt habe sie offensichtlich im Zuge des Umbaus der Kahrstraße in eine Fahrradstraße entfernt. „Für mich ist das nicht nachvollziehbar“.

Ampel wurde zu Zeiten installiert, als das Folkwang Museum noch einen anderen Eingang hatte

Der städtische Pressereferent Patrick Opierzynski begründete auf Anfrage, weshalb sich die Verwaltung zu dem Schritt entschlossen habe: Die Ampel sei installiert worden, als auch noch von dort aus der Eingang zum Folkwang-Museum bestand und es ein entsprechend hohes Aufkommen an Fußgängern gab. Doch durch die Verlegung des Eingangs hätte sich die gesamte Situation verändert. Im Zuge des Umbaus der Kahrstraße in eine Fahrradstraße sei die Ampel entfernt worden, „da sich die Verkehrsströme auch entsprechend reduziert haben.“

Anwohner wartet auf Antwort der Stadt Nach Angaben der Stadt sind dort bislang noch keine Beschwerden zum Abbau der Ampel eingegangen. Hans-Jürgen Fuss berichtet, dass er sich schriftlich an die Stadt gewandt, bislang aber noch keine Antwort erhalten habe. Die Kahrstraße ist Teil der Fahrradstraße, die vom Südviertel nach Frohnhausen führt.

Nach den Beobachtungen von Fuss, der schon seit zwei Jahrzehnten an der Kahrstraße wohnt, wird die Kreuzung aber nach wie vor von Passanten stark genutzt. Es handele sich um ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Darüber hinaus dürfe man auch nicht außer Acht lassen, dass sich zahlreiche Museumsbesucher im Quartier einen Parkplatz suchen würden und dann doch die Kreuzung passieren müssten. Schließlich sei vor kurzem auch eine deutsch-spanische Kita an der Goethestraße eröffnet worden. Wenn nun schon keine Ampel mehr vorhanden sei, dann wäre es doch günstig Zebrastreifen zu haben. Doch die seien auch nicht mehr erkenntlich.

Bezirksvertreter Oliver Ottmann bedauert die Entscheidung der Stadt

Bezirksvertreter Oliver Ottmann hat sich jetzt die Lage vor Ort angeschaut und findet es „sehr schade, dass die Ampel abgebaut wurde“. Die Bezirksvertretung sei über die Aktion aber weder informiert worden noch habe es dazu einen Beschluss gegeben. Bei solchen Veränderungen wäre es aber sicherlich angebracht gewesen, das Gremium einzuschalten.

Hans-Jürgen Fuss sorgt sich vor allem um die jüngeren und die älteren Fußgänger. Sie seien im Straßenverkehr ohnehin stark gefährdet. Der Abbau der Ampel trage ganz erheblich dazu bei, dass sich die Situation für sie verschlechtere. Eine bürgerfreundliche Lösung sei es auf jeden Fall nicht, die Ampel zu entfernen.

