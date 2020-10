Essen: Ruderriege Mark baut für 700.000 Euro Vereinsheim aus

Essen-Rüttenscheid. Die Ruderriege am Essener Helmholtz-Gymnasium will sich für die Zukunft aufstellen und das Vereinsheim für 700.000 Euro komplett umbauen

Es gibt Zeiten, die erfordern Veränderungen. Um sich für die Zukunft aufzustellen, hat die Ruderriege Mark am Rüttenscheider Helmholtz-Gymnasiums einen umfangreichen Umbau ihres Vereinsheimes beschlossen. Rund 700.000 Euro kostet das Vorhaben. Der Verein hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um die Gelder zusammenzubekommen.

Erster Spatenstich für die Arbeiten soll noch im Herbst erfolgen

Eigentlich, so erzählt es Ralf Pappe, Vorsitzender des Fördervereins, hatte man zunächst eher an eine Renovierung des vorhandenen Bestandes gedacht. Doch je mehr sich die Verantwortlichen mit dem Gebäude am Baldeneysee und den eigenen Wünschen befasst hätten, habe sich gezeigt, dass das Projekt doch eine Nummer größer ausfallen müsse. Dabei sei bei den Planungen nicht nur die Frage nach der Attraktivität des Vereins ausschlaggebend gewesen, vielmehr brauche die Ruderriege auch dringend zusätzlichen Platz. Beispielsweise habe der Umkleideraum für Mädchen und Frauen gerade mal eine Größe von acht Quadratmetern. Das reiche vorne und hinten nicht, wenn die Ruderriege den Frauenanteil deutlich steigern möchte. Derzeit liege er bei etwa 20 Prozent, doch die Quote solle künftig höher ausfallen. Aber auch bei den Männerräumen sei eine Erweiterung erforderlich. Darüber hinaus möchte der Verein auch mit mehr Angeboten aufwarten können, unter anderem für das Training im Innenbereich.

Engagieren sich für die Ruderriege: die Vorstandsmitglieder Ralf Pappe, Linda Henseler, Andrej Große-Beck und Detlev Manthey, Mitglied des Vorstandes (v.l.). Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Wenn nun im Herbst der erste Spatenstich erfolgt, wird zunächst ein Anbau hochgezogen und das Dach aufgestockt. Anschließend folgen die Innenarbeiten im Dach- und im Erdgeschoss. „Wir rechnen damit, dass das gesamte Vorhaben bis Ende 2021 dauert“, kalkuliert Pappe. Der Ruderbetrieb solle während der gesamten Zeit über fortgeführt werden.

Älteste Gebäudeteil ist schon weit über 60 Jahre alt

Da der älteste Gebäudeteil aus dem Jahr 1954 stammt und 1980 vergrößert wurde, als neue Umkleiden hinzukamen, sei ohnehin dringend eine grundlegende Sanierung erforderlich, betont der Vorsitzende.

Bis die Finanzierung gesichert war, gingen viele Jahre ins Land. Inzwischen liege aber die Zusage aus Düsseldorf vor, dass aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022” Geld an den Verein fließen werde. “ Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, habe in einem Begleitschreiben erklärt, dass das Land einen „spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten“ leisten wolle, um den Sanierungsstau zu verringern.

Schon vor über 115 Jahren gegründet Die Ruderriege Mark gehört zu den ältesten Riegen ihrer Art in Deutschland und wurde 1904 gegründet, ein Jahr später folgte der Förderverein. Die Schülerruderriege ist an das Helmholtz-Gymnasium angegliedert und wird dort stets von einem Lehrer betreut. Insgesamt hat der Verein rund 150 Mitglieder, von denen der überwiegende Teil in Rüttenscheid oder den benachbarten Stadtteilen wohnt. Als Gründungsmitglied ist die Schülerruderriege am Essener Ruder- und Regattaverein, kurz ERRV beteiligt. Kontakt: Ruderriege Mark Freiherr-vom-Stein-Str. 206D, info@rrmark.de

Zudem hat der Ausschuss für Sport- und Bäderbetriebe 80.000 Euro aus der Stadtkasse zugesichert. Da aber diese Beträge wie auch eine Finanzspritze der Sparkasse noch längst nicht ausreichen, um das Projekt zu stemmen, hat sich die Ruderriege um Spenden bemüht. Das Engagement habe sich gelohnt, gibt er Vorsitzende zu verstehen. Über 500 Einzelbeträge habe der Verein erhalten. Jetzt klaffe zwar noch eine Lücke, aber die werde man mit einem Kredit der KfW-Bank schließen können.

Wenn die Ruderriege auch nun einen großen Sprung nach vorn unternehme, bleibe sie aber ihrem Charakter treu. Es handele sich nach wie vor um einen Verein für den Breitensport, in dem Schüler des Helmholtz-Gymnasium Sport treiben würden als auch Ehemalige der Schule. Doch es sei keine Voraussetzung das Gymnasium an der Rosastraße besucht zu haben, wer am Rudersport Spaß und Freude habe, sei herzlich willkommen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]