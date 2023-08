Essen: Rossmann eröffnet neuen Drogerie-Markt mit Aktionen

Das Unternehmen Rossmann eröffnet eine neue Filiale in Essen, hier ein Bild von einem anderen Standort.

Essen. Kosmetik, Babynahrung, Putzmittel, Wein, Biokost kündigt das Unternehmen Rossmann in seiner neuen Essener Filiale an und lädt zur Eröffnung ein.

Auf der Ruhrhalbinsel wird es einen neuen Drogerie-Markt geben: An der Alten Hauptstraße 98 in Burgaltendorf eröffnet im August eine Rossmann-Filiale, teilt das Unternehmen mit.

Auf rund 650 m² soll es dann ein Sortiment geben, das dekorative Kosmetik, Babynahrung sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel und Biokost bietet. Zudem sollen Wein, Tee, Bücher, Kleinelektrogeräte und Schmuck in den Regalen zu finden sein. Eine besondere Rolle spielten die Eigenmarken, die inzwischen etwa 4600 Artikel umfassen.

„Im neuen Rossmann-Markt werden insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein, davon sechs Neueinstellungen“, kündigt das Unternehmen an. Vor Ort sollen den Kunden Selbstbedienungskassen zur Verfügung stehen, die die Möglichkeit bieten, Einkäufe schnell und unkompliziert selbst zu scannen.

Am Eröffnungstag soll es Angebote und Aktionen geben – darunter eine 10-Prozent-Sparaktion sparen. Eröffnet wird die Filiale am Montag, 8. August, ab dann können Kunden und Kundinnen montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr einkaufen.

Zuletzt vergrößerte Rossmann sich in Schonnebeck. Ob das Unternehmen auch im Nachbarstadtteil Heisingen Interesse an dem Ladenlokal hat, das der Discounter Netto an der Zölestinstraße kürzlich verließ, dazu steht eine Antwort noch aus.

