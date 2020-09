Essen: Rollerfahrer wollten Rucksack rauben – Zeugen gesucht

Essen. Vergeblich versuchten zwei Rollerfahrer in Essen, einen Rucksack zu rauben. Nun sucht die Polizei Zeugen für die Attacke auf eine 58-Jährige.

Zwei Unbekannte auf einem Motorroller haben am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr versucht, einer 58-Jährigen an der Prinzenstraße in Essen-Bergeborbeck ihren Rucksack zu entreißen.

Die Passantin war gerade dabei die Prinzenstraße in Höhe Kuhlmannsfeld zu überqueren. Als sie den Gehweg fast erreicht hatte, näherte sich aus Richtung Stolbergstraße der Motorroller und der Sozius versuchte, der 58-Jährigen den Rucksack von der Schulter zu reißen. Die Frau drehte sich mit einem Ruck und konnte den Rucksack schützen, er fiel dabei aber zu Boden.

Die unbekannten Täter flohen ohne Beute

Die beiden Unbekannten flohen ohne Beute auf dem Roller über die Prinzenstraße in Richtung Armstraße. Die Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein, der Sozius hatte außerdem Handschuhe an. Die Essener Polizei bittet Zeugen, sich zu telefonisch zu melden: 0201/8290.