Essen: Rewe-Chef löscht Foto von Diebstahl-Verdächtigen

Essen. Diebstahl einer Spendenbox brachte einen Filialleiter so in Rage, dass er das Bild der mutmaßlichen Täter veröffentlichte. Nun ruderte er zurück.

Der Leiter der Rewe-Filiale in Rellinghausen, Jens Köster, hat einen Beitrag in der Internet-Plattform Facebook gelöscht, der verallgemeinernde ausländerfeindliche Reflexe und teilweise blanken Hass hervorgerufen hatte. Vorausgegangen war der Diebstahl einer Spendenbox, die von der Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Köster hatte Bild und Vorgang ins Netz gestellt, zu sehen war eine südländisch aussehende Familie, die er als Täter deklarierte.

Weitere Hintergründe lesen Sie hier: Spendenbox aus Rewe gestohlen: Veröffentlichtes Foto löst Hetze aus

„Ich war erfreut über die Anteilnahme, dann aber auch zutiefst schockiert“

„Ich war zunächst erfreut über die Anteilnahme und Solidarität, im nächsten Moment aber auch zutiefst schockiert, ja angewidert davon, dass Menschen diesen Beitrag genutzt haben, um ihren Ausländerhass, ihre rassistischen und menschenverachtenden Gedanken und Ideologien zu verbreiten“, so Köster am Mittwoch auf Facebook. Bereits am Tag zuvor hatte er sich in diesem Sinne selbstkritisch geäußert, konnte sich allerdings am Dienstag noch nicht dazu durchringen, das Posting zu löschen.

Dass dies dann doch geschah, könnte auch daran liegen, dass das Veröffentlichen des Bildes mit den mutmaßlichen Tätern auch ein Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen gewesen sein könnte. Nach Angaben der Polizei werde sowohl wegen des Diebstahls als auch wegen der Foto-Veröffentlichung ermittelt.

Neben Ärger gab es auch Positives, nämlich neue Spendenzusagen

Es gebe allerdings auch Positives zu berichten, so der Rewe-Filialleiter: „Viele Menschen haben sehr, sehr positiv auf den Verlust der Spendendose reagiert und sich großzügig gezeigt - unter anderem der Wirt und Betreiber des „Prins“ im Südviertel, Sven Dülfer, und der Geschäftsführer Fußball des ETB Schwarz-Weiß, Dominik Lortz sowie viele weitere Kunden.“

Im Ergebnis habe man am Ende deutlich mehr Spendengeld für die Erdbebenopfer von Izmir akquirieren können, als es ohne die Facebook-Aktion möglich gewesen wäre. „Klar, dass von meiner Seite noch was draufgepackt wird“, betont Köster, der über den weiteren Verbleib des Geldes berichten will.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]