Essen: Reizgas-Alarm im Zug – mehrere Fahrgäste verletzt

In einem Regionalexpress der Linie RE1 kam es am Sonntag, 17. September, zu einem Zwischenfall. Es bestehen gute Chancen, dass die Täter erwischt werden, denn es gibt Videobilder. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Essen. Zwei Unbekannte haben am Sonntag in einem RE1 Reizgas versprüht. Mehrere Krankenwagen mussten kommen.

Zwischenfall im Regionalexpress (RE1) im Essener Hauptbahnhof am Sonntag: Zwei Männer sollen in einem Abteil Reizgas versprüht und damit mehrere Fahrgäste verletzt haben. Der Zug stand gegen 6.15 im Essener Hauptbahnhof an Gleis 6.

Mehrere Fahrgäste klagten über massive Atembeschwerden, starken Husten und Augenreizungen. Mehrere Rettungswagen mussten kommen, einige Fahrgäste wurden medizinisch behandelt. Ein Fahrgast (21) berichtete, von zwei Unbekannten attackiert worden zu sein – erst hätten sie ihn beleidigt haben, dann mit Pfefferspray besprüht. Anschließend sollen die Männer aus dem Zug gerannt sein.

Videoaufnahmen werden ausgewertet

Die Polizei fahndete nach den Tatverdächtigen, blieb aber erfolglos. Es gibt aber Videoaufnahmen des Vorfalls, die derzeit noch ausgewertet werden.

Die beiden Unbekannten sind etwa 20 bis 25 Jahre alt, Afrikaner, einer mit blauer Kappe und weißer Jacke, der andere mit schwarzem T-Shirt und heller Jacke. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

