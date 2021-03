Essen: Reifen und Scheiben an zehn geparkten Autos zerstört

Essen. Unbekannte Reifenstecher haben in Borbeck-Mitte zugeschlagen: Sie zerstörten zehn Pkw. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Unbekannte Täter haben Ende Februar mindestens zehn Pkw beschädigt, die in Borbeck-Mitte abgestellt waren. Neun Autos wurden vorsätzlich zerstört in einer Tiefgarage an der Marktstraße – man zerstach ihnen die Reifen und schlug die Windschutzscheiben mit einem Feuerlöscher ein. Ein Auto, das an der Straße Oberer Schloßhang geparkt war, stand nur noch auf seinen Felgen – so sehr wurden die Reifen zerstört. Der Sachschaden, schätzt die Polizei, beträgt mehrere tausend Euro. Wer hat die Täter beobachtet? Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen: 0201 829-0.

