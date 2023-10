Essen: Recyclinghöfe bleiben zu, Müllabfuhr verschiebt sich

Der Essener Recyclinghof an der Lierfeldstraße bleibt am Dienstag (3.10.) wie andere EBE-Standorte geschlossen.

Essen. In der ersten Oktoberwoche verschiebt sich die Müllabfuhr in Essen, am Feiertag (3.10.) bleiben sämtliche EBE-Standorte zu. Die Details.

Die Müllabfuhr der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) verschiebt sich in dieser Woche aufgrund des „Tags der deutschen Einheit“ am Dienstag, 3. Oktober, um jeweils einen Tag.

Die Leerung erfolgt also am

Mittwoch, 4. Oktober statt Dienstag, 3. Oktober,

Donnerstag, 5. Oktober statt Mittwoch, 4. Oktober,

Freitag, 6. Oktober statt Donnerstag, 5. Oktober und

Samstag, 7. Oktober statt Freitag, 6. Oktober.

Gelbe Tonnen werden ebenfalls einen Tag später geleert

„Die Leerung der Gelben Tonnen durch die Firma Remondis wird ebenfalls um einen Tag verschoben“, meldet die EBE, von der es außerdem heißt: „Wir bitten die Essener Bürgerinnen und Bürger, die Blaue, Braune und Gelbe Tonne (Teilservice) am Leerungstag rechtzeitig (bis 6 Uhr) an den Straßenrand zu stellen.“

Außerdem bleiben am Dienstag die Recyclinghöfe in Altenessen (Lierfeldstraße) und Werden (Laupendahler Landstraße) sowie die Recyclingstationen und die Grünschnitt-Annahmestellen geschlossen. Ebenfalls nicht zu erreichen ist an dem Tag das Servicecenter (0201/854-2222 und E-Mail: info@ebe-essen.de).

