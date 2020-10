Essen: Rat beschließt einstimmt neue Bestuhlung für Ratssaal

Einstimmig hat der Rat der Stadt am Mittwoch Abend die Anschaffung einer neuen Bestuhlung im Ratssaal beschlossen. Die 140 bisherigen Sessel, die noch aus der Anfangsausstattung des 1979 eingeweihten Rathauses stammen, sollen durch moderne Exemplare ersetzt worden. Die Kosten für die angestrebten „Qualitätssessel im mittleren Preissegment“ werden auf 275.000 Euro geschätzt, was einem Stückpreis von rund 2000 Euro entspricht.

„Durch tiefe Einrisse, Löcher, Verfärbungen im Leder, aufgerissene Nahtstellen etc. sowie eine durchgesessene Polsterung erfüllt die Ratsbestuhlung nicht mehr die Mindestanforderungen hinsichtlich der Nutzbarkeit und des Erscheinungsbildes“, heißt es in einer Vorlage für die Ratssitzung am 30. September. Auch die ergonomischen und funktionalen Gegebenheiten entsprächen „bei Weitem nicht mehr den heutigen Standards“.

Mancher der alten Ratssaalstühle hat es definitiv hinter sich. Foto: Foto: Krane

Verrücken ist bei den alten Sesseln mit hoher Belastung verbunden

So sei das ständig notwendige Verrücken der Sessel mit hoher körperlicher Belastung verbunden. Reparaturen, die man vor 15 Jahren letztmalig unternahm, sind nach Ansicht der Stadtverwaltung nicht mehr möglich oder unwirtschaftlich.

Was die Neuanschaffung betrifft, haben Rat und Verwaltung in eigener Sache präzise Vorstellungen: „Der neue Sessel soll eine angenehme Polsterung, eine komfortable Sitzbreite und -tiefe sowie verschiedene Funktionalitäten bieten (stufenlose Höhenverstellung, eine dem Körpergewicht automatisch angepasste Neigung der Rückenlehne mit Arretier-Möglichkeit etc.)“, heißt es.

Rein äußerlich soll sich nicht viel ändern

Auch bei längeren Sitzungen müsse ein „ausreichender Komfort gewährleistet werden“. Das Design solle sich zudem „in die Formgebung und den repräsentativen Charakter des Ratssaales einfügen“ Rein äußerlich ist also eher Kontinuität angestrebt. Auf Antrag der Tierschutzpartei soll auch eine „vegane“ Variante, also ohne Lederbezug, geprüft werden. Wegen des Auftragsvolumens muss es eine europaweite Ausschreibung geben. .