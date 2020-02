Bananen wurden in einem Essener Hotel zu Wurfgeschossen.

Polizei Essen: Randaliererin wirft in Hotellobby mit Bananen um sich

Essen. Eine 38-Jährige rastete in einem Hotel in der Essener City aus. Polizisten überwältigten die Frau. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eine 38-Jährige ist in der Lobby eines Hotels in der Essener Innenstadt ausgerastet: Die aggressive Frau hat in der Nacht zum Dienstag Hotelgäste angeschrien und mit Bananen um sich geworfen, berichtete die Polizei.

Als die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten eintrafen, weigerte sich die Frau, den Beamten ihren Ausweis auszuhändigen und provozierte und beleidigte sie „sehr ausdauernd“, so die Polizei.

Die Frau ließ sich fallen und umschlang einen Beamten mit ihren Beinen

Auch einem Platzverweis kam die 38-Jährige nicht nach. Gegen eine Ingewahrsamnahme wehrte sich die Frau mit aller Kraft, indem sie sich fallenließ und einen der Beamten mit ihren Beinen umschlang. Schließlich wurde die Randaliererin in ein Krankenhaus eingeliefert, da nicht auszuschließen war, dass sie Drogen konsumiert hatte.