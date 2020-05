Eine randalierende 30-Jährige landete nach zwei Polizeieinsätzen in Essen-Freisenbruch im Gewahrsam.

Polizei Essen: Randaliererin sorgt für zwei Einsätze in einer Nacht

Essen. Als Polizisten eine 30-Jährige zum zweiten Mal ermahnen wollten, die Nachtruhe zu wahren, ging die Frau mit Fäusten auf die Beamten los.

Eine renitente 30-Jährige hat in einer Nacht in Essen-Freisenbruch zwei Polizeieinsätze ausgelöst und Widerstand geleistet.

Wie die Behörden am Montag berichtete, wurden die Beamten am Donnerstag gegen 23.15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Haferfeld gerufen, weil es dort zu einem Streit zwischen der 30-Jährigen und ihren Nachbarn gekommen war.

Die Frau ging mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los

Als die Polizei eintraf, konnte sie den Streit zunächst beruhigen. Kurz vor 1 Uhr am Freitag verursachte die 30-Jährige dann allerdings den zweiten Einsatz, weil sie lautstark in ihrer Wohnung randalierte. Als die Beamten an der Wohnungstür der 30-Jährigen klopften, öffnete sie die Tür mit lautem Geschrei und ging mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten los.

Daraufhin wurde die 30-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei leistete sie Widerstand und beleidigte die Beamten. Auf der Polizeiwache wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. Die 30-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Weitere Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.