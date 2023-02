Essen: Räuber wollen Supermarkt überfallen - einer schießt

Essen. Maskierte bedrohten Mitarbeiter eines Supermarkts in Kray. Da sie nicht ins Geschäft gelangten, wurden sie aggressiv. Einer gab einen Schuss ab.

Vier maskierte Männer haben am Montagabend in Essen-Kray die Mitarbeiter eines Supermarktes an der Rotthauser Straße bedroht. Einer der aggressiven Kriminellen gab einen Schuss in Richtung Boden ab, als er erfuhr, dass die Alarmanlage zehn Minuten nach Geschäftsschluss bereits aktiviert war. Die Täter flüchteten in einem dunklen Audi.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten drei Angestellte die Filiale gegen 21.10 Uhr verlassen und die Türen verschlossen. Auf dem Parkplatz unterhielten sie sich noch einige Minuten, bis sich die Unbekannten näherten. Einer der bedrohte die Mitarbeiter mit einer Pistole und forderte sie auf, die Eingangstüren zu öffnen.

Das Fluchtfahrzeug war ein Audi Q5

Als die Bande merkte, dass sie keine Chance hatten, in das Geschäft zu gelangen, stiegen sie unter Drohungen in einen Audi Q5 mit Bottroper Kennzeichen, in dem ein Komplize wartend hinterm Steuer saß.

Die Zeugen schätzten das Alter der fünf Männer auf 19 bis 25 Jahre. Sie seien zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß, waren komplett in schwarz gekleidet und sollen untereinander eine südosteuropäische Sprache gesprochen haben. Zudem waren alle Beteiligten mit dunklen Sturmhauben maskiert.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der der Polizei Essen zu melden.

