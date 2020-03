Essen: Räuber überfällt Passantin und flüchtet mit Taschen

Nach einem Straßenraub in Essen-Holsterhausen sucht die Polizei nach dem Täter.

Essen. Ein Straßenräuber hat eine 54-Jährige in Essen-Holsterhausen überfallen. Der Mann flüchtete mit einer Damenhandtasche und einem Teddy-Beutel.

Ein unbekannter Straßenräuber hat am Freitag gegen 16 eine 54-Jährige an der Kreuzung Pape-/Ecke Planckstraße in Essen-Holsterhausen überfallen und zwei Taschen erbeutet. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Montag berichtete, lief der Mann der Essenerin auf der Papestraße entgegen. Unvermittelt stieß er die Frau zu Boden und entriss ihr eine Handtasche sowie einen blauen Stoffbeutel mit einem Teddyaufdruck. Nach der Tat flüchtete er über die Planckstraße in Richtung Holsterhauser Straße. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Mehrere Zeuginnen (19 und 20 Jahre alt) bemerkten den Raub und informierten die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung floh der Räuber unerkannt. Er soll zirka 20 Jahre alt sein, ungefähr 1,85 Meter groß und eine normale Statur haben. Es trug eine dunkle Winterjacke mit einem gelben Aufdruck an der Schulter beziehungsweise Ärmel sowie eine schwarze Hose.

Derzeit prüft die Ermittlerin des Kriminalkommissariats Videoaufzeichnungen der U-Bahnhaltestelle Planckstraße. Dorthin könnte der Unbekannte geflohen sein. Möglicherweise ist der Mann Passanten oder Anwohnern aufgefallen, da er die Damenhandtasche sowie den auffälligen Stoffbeutel mit sich führte. Hinweise zum Räuber nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.