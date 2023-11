Nach einem Raubüberfall auf eine Seniorin in Essen-Holsterhausen sucht die Polizei Zeugen.

Kriminalität Essen: Räuber mit Messer überfällt Seniorin in ihrer Wohnung

Essen. Ein Krimineller hat bei einer Seniorin in Holsterhausen geklingelt und um Zucker gebeten. Als die 88-Jährige helfen wollte, griff er brutal an.

Ein Mann mit einem Messer hat eine 88 Jahre alte Seniorin in ihrer Wohnung an der Rubensstraße in Holsterhausen auf hinterhältige Weise überfallen. Der Kriminelle raubte Schmuck und Bargeld. Die Kripo sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der Mann am Dienstag gegen 16.15 Uhr bei der älteren Dame geklingelt und nach Zucker und einem Kaffeefilter gefragt. Als die 88-Jährige der Bitte nachkommen, stieß der Täter sie in ihre Wohnung, bedrohte sie mit dem Messer und forderte Geld. Die Seniorin kam der Aufforderung nicht nach, woraufhin sich der Unbekannte eine vierstellige Barsumme und Goldschmuck aus der Wohnung nahm. Anschließend flüchtete der Täter.

Er soll zwischen 27 und 29 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er habe dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er soll schwarze Kleidung und einen Rucksack getragen haben.

Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu dem Räuber machen kann, sollte sich bei der Polizei melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

