Fotofahndung Essen: Räuber bespuckt junge Frau, weil er Rauschgift will

Essen. Ein Unbekannter hat eine 23-Jährige in der Essener U-Bahn erpressen wollen. Die Polizei sucht Zeugen und zeigt ein Foto des mutmaßlichen Täters.

Ein Unbekannter hat eine 23-Jährige an der U-Bahnhaltestelle Hirschlandplatz in der Essener Innenstadt beraubt und bespuckt. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und fahndet mit einem Foto nach dem Mann.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hielt sich die Essenerin am 12. März gegen 21.40 Uhr an Gleis 2 auf, als sich der Täter näherte und ihr ein Hörgerät und eine E-Zigarette wegnahm. Mit der Drohung, die Gegenstände zu zerstören, versuchte der Mann Drogen von der Rauschgiftkonsumentin zu erpressen. Anschließend bedrohte und bespuckte der Unbekannte die junge Frau.

Wer den Tatverdächtigen kennt und/oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

